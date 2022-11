TuS Sundern: Granata verlängert bis 2024 Staffel 4-Bezirksligist TuS Sundern strebt mit großen Schritten Richtung Landesliga.

Der letztjährige Tabellendritte wird auf Platz 1 in der "Bundesliga des Sauerlands" überwintern und hat vorzeitig mit Coach Fabio Granata (36) den Vertrag verlängert. Auch der erfahrene Co-Trainer Mario Droste (49), der in der vorigen Saison noch selbst Chefcoach beim SuS Langscheid/Enkhausen war, bleibt an seiner Seite.

Aktuell hat sich Sundern mit fünf Siegen in Folge, davon vier Spiele zu Null, einen Vorsprung von sieben Punkten gegenüber Landesliga-Absteiger SV Hüsten 09 und Überraschungs-Aufsteiger FC Fatih TürkGücü Meschede erarbeitet. Die Rückkehr in die Landesliga nach zwölf Jahren Abstinenz scheint nah.

Der TuS Sundern spielte Mitte der 80er und Anfang der 90er sogar in der damals viertklassigen Verbandsliga und traf auf Traditionsvereine wie die Sportfreunde Siegen oder Westfalia Herne. Sogar Borussia Dortmund II war eine Saison lang auf Augenhöhe. Von 1994 bis 1996 war der Aufstieg in die damals neu eingeführte Oberliga Westfalen im Bereich des Möglichen, man scheiterte knapp und konnte später nicht mehr an diese Erfolge anknüpfen. Eine Rückkehr in die Landesliga wäre der erste Schritt zurück ins etwas größere Rampenlicht.