TuS Sulingen verlängert mit Marcel Meyer – Vereinsikone bleibt an Bord

„Sein Einsatz in einer Jugendmannschaft ist ein starkes Zeichen für Teamgeist und Vereinsbindung“, heißt es aus Vereinskreisen. Die Vertragsverlängerung sei daher nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein wichtiges Signal.

Meyer, ein echtes Eigengewächs des TuS, hat seine fußballerischen Wurzeln auf den Plätzen Sulingens. Nach zwischenzeitlichen Stationen beim FC Sulingen und dem TuS Rathlosen kehrte er 2015 zurück. Seitdem ist er nicht nur fester Bestandteil des Herrenteams, sondern engagiert sich auch ehrenamtlich in der Jugendarbeit – ein Engagement, das im Verein große Wertschätzung genießt.

Aktuell steht für Meyer die gesundheitliche Regeneration im Vordergrund. Doch sein Blick ist bereits nach vorn gerichtet: „Marcel freut sich darauf, bald wieder voll anzugreifen“, so der Verein. Wann genau er auf den Platz zurückkehren kann, bleibt offen – fest steht jedoch, dass der TuS Sulingen auf einen seiner prägendsten Charaktere weiter zählen kann.

In einer Zeit, in der Spielerfluktuation in unteren Ligen zunehmend Alltag wird, ist Meyers Verbleib beim TuS ein Zeichen gelebter Vereinstreue. Seine Geschichte beim TuS Sulingen ist noch lange nicht zu Ende.