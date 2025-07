TuS Sulingen stellt 1. Herrenmannschaft ein

Es ist ein tiefer Einschnitt in der Vereinsgeschichte des TuS Sulingen: Der Traditionsverein wird in der kommenden Saison keine erste Herrenmannschaft mehr stellen. Nach dem Abstieg in die Kreisliga und trotz intensiver Bemühungen zur Stabilisierung, sieht sich der Verein nicht mehr in der Lage, ein konkurrenzfähiges Team zu melden.

„Die Entscheidung tut weh. Die Augen bleiben feucht, das Vereinsherz blutet“, heißt es in einem emotionalen Vereinsstatement. Die Gründe für den Rückzug sind vielfältig – personelle Engpässe im Ehrenamt, fehlende Ressourcen und ein schleichender Verlust an gemeinschaftlicher Identifikation haben den Verein zunehmend belastet. Auch Fehler in der Vergangenheit werden selbstkritisch eingeräumt: „Was uns am meisten getroffen hat, ist der Verlust an Gemeinschaft, an echter Vereinsmenschlichkeit – das, was den TuS immer ausgemacht hat.“

Dennoch blickt der TuS nicht nur mit Wehmut, sondern auch mit Hoffnung nach vorn. Der Verein plant einen strukturellen Neuanfang – gestützt auf eine starke Jugendarbeit, eine engagierte Damenmannschaft sowie eine motivierte zweite Herrenmannschaft. „Ein TuS ohne höhere Klasse? Noch vor Kurzem unvorstellbar. Heute sehen wir darin: eine Chance“, betont der Verein.