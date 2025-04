TuS Sulingen bindet vier Leistungsträger für die kommende Saison

Der TuS Sulingen setzt auch in sportlich anspruchsvollen Zeiten auf Kontinuität und hat vier wichtige Personalien für die kommende Spielzeit 2025/26 geklärt. Mit Julian Miklis, Devin Schmidt, Marven Rupp und Rojhat Cengiz haben gleich vier Spieler ihre Zusage für ein weiteres Jahr im Trikot des TuS gegeben.

Mit Marven Rupp verlängert zudem ein Akteur, der nach einem Intermezzo bei Werder Bremen im Jahr 2020 zu seinem Heimatverein zurückgekehrt war. Seitdem hat sich Rupp nicht nur sportlich etabliert, sondern gilt auch als eine wichtige Integrationsfigur innerhalb der Mannschaft.

Komplettiert wird das Quartett durch Rojhat Cengiz. Der erfahrene Spieler, der ebenfalls in der Jugend für den TuS aktiv war, kehrte nach einer Station beim TSV Kirchdorf zurück und bringt Stabilität sowie Führungsqualitäten in den Kader. Sowohl auf als auch neben dem Platz sei Cengiz, so heißt es aus Vereinskreisen, ein wertvoller Baustein im Mannschaftsgefüge.