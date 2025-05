TuS Sulingen bindet Robin Dörfling über die Saison hinaus

Der TuS Sulingen hat die Zusammenarbeit mit Robin Dörfling verlängert. Der Torwart, der zur Rückrunde der laufenden Saison zum Bezirksligisten stieß, bleibt dem Verein auch über das Saisonende hinaus erhalten. Das bestätigte der Klub am Montag.

Dörfling hatte sich nach seinem Wechsel schnell als feste Größe im Sulingener Team etabliert. „Robin hat sich in kürzester Zeit zu einer wichtigen Stütze unseres Teams entwickelt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. „Er bringt alles mit, was wir auf und neben dem Platz brauchen – Leidenschaft, Teamgeist und Konstanz.“

Mit Blick auf die kommende Spielzeit setzt der TuS Sulingen damit weiter auf Kontinuität im Kader. Nach einer schwierigen Hinrunde kämpft das Team aktuell um den Klassenerhalt in der Bezirksliga und liegt vor dem Saisonendspurt im unteren Tabellenmittelfeld.