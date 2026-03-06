TuS Sudweyhe will im Derby gegen Stuhr nachlegen

Am vergangenen Spieltag setzte sich Sudweyhe spät in Helstorf durch. Nach dem frühen Rückstand durch Leon Koch (16.) glich Bastian Helms nur zwei Minuten später aus. Den Siegtreffer erzielte Niklas Behrens in der 89. Minute.

Sudweyhe steht derzeit mit 29 Punkten aus achtzehn Spielen auf Rang sechs der Tabelle. Der TV Stuhr rangiert mit elf Punkten aus ebenfalls achtzehn Partien auf dem vierzehnten Platz. Das Hinspiel entschieden die Sudweyher deutlich mit 5:1 für sich.

Der TV Stuhr kam unterdessen zuhause gegen den TuS Drakenburg nicht über ein 1:1 hinaus. Jonah Hellmers brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, Lucas Wacker glich nur eine Minute später aus.

Trainerwechsel beim Gegner

Sudweyhes Trainer Jan Lemkuhl erwartet dennoch eine anspruchsvolle Aufgabe. „Uns erwartet ein sehr schwieriges Spiel. In Stuhr gab es in dieser Woche einen Trainerwechsel, und solche Veränderungen bringen oft neue Impulse.“

Mit Stefan Stindt habe Stuhr einen Trainer verpflichtet, der Verein und Mannschaft bereits kenne. „Dazu verfügen sie mit Karim Bockau und Jonah Hellmers über zwei sehr starke Spieler, auf die wir besonders achten müssen.“

Dennoch formuliert Lemkuhl klare Ziele für das Heimspiel. „Wir wollen unser Spiel durchdrücken, dominanten Fußball zeigen und unser Heimspiel gewinnen.“ Die drei Punkte sollen in Sudweyhe bleiben, auch mit Blick auf die Tabelle: „Platz drei bleibt unser Ziel, und deshalb dürfen wir uns gegen diesen Gegner keinen Ausrutscher erlauben.“

Die Rahmenbedingungen stimmen aus Sicht des Trainers ebenfalls. „Es ist Derby-Zeit, das Wetter passt und alle haben Lust auf dieses Spiel.“