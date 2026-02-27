TuS Sudweyhe vor schwierigem Auftakt in Helstorf

– Foto: Steffi Rathje

Am Sonnabend um 16 Uhr tritt der TuS Sudweyhe am 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 beim SV Germania Helstorf 1923 an. Das Hinspiel gewann Sudweyhe knapp mit 1:0. Nun steht zum Start in die Rückrunde ein erneutes Duell auf Augenhöhe bevor.

Trainer Jan Lemkuhl erwartet einen umkämpften Start. „Ich glaube, das wird für beide Mannschaften ein Keilstart in die Rückrunde“, sagt er. Seine Mannschaft habe zwar zwei Testspiele deutlich gewonnen, sei dabei defensiv jedoch kaum gefordert worden. „Deswegen ist es für uns ein bisschen entscheidend, was da morgen passiert für den weiteren Verlauf der Rückrunde.“

Sudweyhe rangiert mit 26 Punkten aus siebzehn Spielen auf Rang sechs. Helstorf, als Aufsteiger in die Saison gegangen, belegt mit 19 Punkten aus fünfzehn Partien den neunten Tabellenplatz. Beide Teams gehen ohne Pflichtspiel in das neue Kalenderjahr in die Begegnung.

Wille und Platzverhältnisse im Fokus

Bereits das Hinspiel sei ein „50-50-Spiel mit dem besseren Ende für uns“ gewesen, so Lemkuhl. Auch diesmal rechnet er mit einer engen Partie. Entscheidend werde sein, wer mit den Platzverhältnissen besser zurechtkomme. Gespielt wird auf Rasen.

„Wer ist die kämpferische Mannschaft und wer hat nachher den größeren Willen, das Spiel für sich zu entscheiden“, formuliert Lemkuhl die Kernfrage. Er geht davon aus, dass fußballerische Elemente auf dem tiefen Geläuf in den Hintergrund rücken. „Ich glaube, es wird eine ganz, ganz knappe Geschichte.“

Für beide Mannschaften ist es der erste Pflichtspieleinsatz nach der Winterpause. Entsprechend offen ist, welches Team schneller in den Wettbewerbsrhythmus findet.