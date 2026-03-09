TuS Sudweyhe feiert klaren Derby-Sieg gegen Stuhr

Sudweyhe blieb jedoch spielbestimmend. Kurz vor der Pause erhöhte Niklas Behrens auf 2:0 (38.). Dem Treffer ging eine Kombination zwischen Tom Köppener und Behrens voraus, bei der Köppener den Ball im Strafraum mit der Hacke ablegte und Behrens vollendete.

Bereits früh brachte Leon Behrami die Gastgeber in Führung. Nach einer Flanke von Ermal Behrami setzte sich der Torschütze im Strafraum durch und traf aus etwa elf Metern ins lange Eck zum 1:0 (4.). Stuhr hatte kurz darauf seine beste Gelegenheit, als Karim Bockau mit einem Lattenschuss für Gefahr sorgte.

Brandhoff trifft aus großer Distanz

Nach dem Seitenwechsel baute Sudweyhe die Führung weiter aus. Tom Köppener traf per Kopf zum 3:0 (52.). Für den spektakulärsten Treffer des Spiels sorgte Joshua Brandhoff: Er gewann den Ball an der Mittellinie, erkannte den weit vor seinem Tor stehenden Schlussmann und traf aus rund 45 Metern zum 4:0 (63.).

Brandhoff legte in der 80. Minute noch einmal nach und erhöhte auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Matou Bier in der 87. Minute mit dem sechsten Treffer.

Sudweyhes Trainer Jan Lemkuhl ordnete den Auftritt klar ein. „Unterm Strich war das ein hochverdienter Sieg, auch in dieser Höhe absolut verdient. Wenn man ehrlich ist, hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können, wenn die Abseitstore, die meiner Meinung nach keine waren, gezählt hätten.“

Der Gegner habe nur selten für Gefahr sorgen können. „Stuhr hatte im gesamten Spiel eigentlich nur zwei gefährliche Aktionen. Einmal nach dem 1:0 mit einem Lattenschuss von Karim Bockau und dann noch einmal nach dem 4:0, als sie nach einer Zufallsaktion von außen den Pfosten treffen.“

Seine Mannschaft sei dagegen über die gesamte Spielzeit konzentriert gewesen. „Wir waren sehr konzentriert, hatten die richtige Einstellung und haben unsere Tore teilweise richtig schön herausgespielt.“ Besonders wichtig sei zudem gewesen, dass die Mannschaft defensiv stabil blieb. „Wichtig war uns vor allem, dass wir zu Null gespielt und über die gesamten 90 Minuten aggressiv gegen den Ball gearbeitet haben.“

Mit nun 32 Punkten aus neunzehn Spielen steht Sudweyhe weiterhin auf Rang sechs der Tabelle. Bereits am kommenden Spieltag wartet mit dem FC Sulingen die nächste anspruchsvolle Aufgabe.