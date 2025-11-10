TuS Sudweyhe feiert deutlichen Heimsieg gegen TuS Leese

Der TuS Sudweyhe hat in der Bezirksliga ein klares Ausrufezeichen gesetzt und den bis dahin starken Aufsteiger TuS Leese 1912 mit 5:1 (1:0) besiegt. Trainer Jan Lehmkuhl zeigte sich nach der Partie rundum zufrieden – wenn auch mit einem kleinen Wermutstropfen. „Über 90 Minuten gesehen waren wir sehr dominant, haben unser Spiel von Anfang an durchgedrückt“, erklärte Lehmkuhl. „Wir hätten definitiv noch mehr Tore erzielen können, vielleicht sogar müssen, wenn wir in der Box ein bisschen zielstrebiger agiert hätten.“

Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigte Sudweyhe eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. „Leese hatte, glaube ich, nicht die Tagesform erwischt, die sie im Pokal gegen uns hatten“, so der Trainer. „Wir haben ihren Lauf im Keim erstickt.“ Zur Pause führte sein Team nur mit 1:0 – aus Sicht von Lehmkuhl „ein sehr schmeichelhafter Zwischenstand“.

Nach Wiederanpfiff nutzte Sudweyhe die spielerische Überlegenheit konsequenter. „Das Zweite war herausragend rausgespielt – über fünf Stationen alles direkt gespielt“, lobte Lehmkuhl. Besonders das 4:1 von Joshua Brandhoff hob er hervor: „16-Meter-Schlenzer aus halb linker Position, oben rechts rein – das war schon sehenswert.“

Trotz der überzeugenden Vorstellung blieb ein kleiner Makel. „Das Gegentor ist das Haar in der Suppe“, ärgerte sich der Trainer. „Für uns als Trainer ist das superärgerlich, weil wir einfach immer gerne zu Null spielen wollen – auch für unseren Torhüter, der wirklich nicht viel zu tun hatte.“ Insgesamt aber sprach Lehmkuhl von einem „hochverdienten Sieg“ und einem wichtigen Signal.

Mit dem Erfolg zieht Sudweyhe in der Tabelle nach Punkten mit Leese gleich (beide 22 Zähler) und festigt den Platz im gesicherten Mittelfeld. „Das war nochmal ein Statement“, betonte Lehmkuhl mit Blick auf die kommenden Wochen. „Jetzt haben wir drei schwere Spiele vor der Brust – gegen Wagenfeld, Neuenkirchen und Evesen. Aber mit diesem Selbstvertrauen können wir da beruhigt reingehen.“