TuS Stockum ist Hallenstadtmeister 2026!

In Gruppe A ließ der Titelverteidiger SV Herbede von Beginn an keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen. Gleich im ersten Spiel des Turniers feierte der SVH einen deutlichen 9:0-Erfolg gegen den Hammerthaler SV. Michael Kraus traf dreifach, zudem waren Giacomo Serrone, Christian Buth, Niklas Lohkamp, Leonard Putz, Tom Hofmann sowie Torhüter Max Hoffmann erfolgreich. Ein Eigentor des Hammerthaler SV rundete das klare Ergebnis ab.

Die Wittener Hallenstadtmeisterschaft 2026 in der Husemann-Sporthalle bot an zwei Turniertagen alles, was den Hallenfußball auszeichnet: zahlreiche Tore, enge Spiele, klare Favoritensiege, überraschende Ergebnisse, Platzverweise, Emotionen und zum Abschluss einen neuen Titelträger. Insgesamt 16 Mannschaften aus dem Stadtgebiet kämpften am Samstag zunächst in vier Vorrundengruppen um den Einzug in die Zwischenrunde, ehe am Sonntag die Entscheidung über Halbfinale, Platzierungen und den Turniersieg fiel.

Zum Abschluss der Vorrunde gewann Herbede auch gegen den SV Bommern II souverän mit 6:1. Wieder war Kraus mit drei Toren bester Torschütze. Mit neun Punkten und 19:3 Toren zog Herbede als klarer Gruppensieger in die Zwischenrunde ein.

Auch im zweiten Gruppenspiel dominierte Herbede über weite Strecken. Gegen den TuS Stockum gewann der SVH mit 4:2. Kraus erzielte erneut zwei Treffer, Buth und Lohkamp trafen ebenfalls. Stockum hielt zwischenzeitlich gut dagegen, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Hinter dem Favoriten entwickelte sich ein Duell um Platz zwei. Der TuS Stockum setzte sich im entscheidenden Spiel mit 6:1 gegen den Hammerthaler SV durch und qualifizierte sich damit für die Zwischenrunde. Der Hammerthaler SV blieb ohne Punktgewinn, ebenso der SV Bommern II, der trotz engagierter Auftritte die Gruppenphase nicht überstand.

Abschlusstabelle Gruppe A:

SV Herbede – 9 Punkte TuS Stockum – 6 Punkte SV Bommern II – 3 Punkte Hammerthaler SV – 0 Punkte

Gruppe B: Ausgeglichen, torreich und bis zuletzt offen

Gruppe B war geprägt von engen Spielen und vielen Toren. Zum Auftakt trennten sich der FSV Witten und der SV Herbede II 2:2. Herbede II hatte durch Treffer von Gjemal Peja und Max Peters bereits geführt, ehe Edin Kaplan mit zwei späten Toren für den FSV ausglich.

Ebenfalls torreich verlief das erste Spiel zwischen TuRa Rüdinghausen und der DJK TuS Ruhrtal II. In einem offenen Schlagabtausch stand am Ende ein 4:4-Unentschieden.

Im weiteren Verlauf setzte sich TuRa Rüdinghausen mit 4:2 gegen den FSV Witten durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition. Der SV Herbede II feierte anschließend einen deutlichen 6:0-Erfolg gegen die DJK TuS Ruhrtal II und übernahm die Tabellenführung.

Im direkten Duell zwischen Herbede II und TuRa Rüdinghausen trennten sich beide Teams 2:2. Dieses Ergebnis reichte beiden Mannschaften zum Einzug in die Zwischenrunde. Aufgrund des besseren Torverhältnisses gewann Herbede II die Gruppe, TuRa folgte auf Platz zwei.

Der FSV Witten gewann zwar sein letztes Spiel deutlich mit 8:3 gegen Ruhrtal II, schied jedoch aufgrund der schlechteren Ausgangslage aus. Die DJK TuS Ruhrtal II blieb punktlos.

Abschlusstabelle Gruppe B:

SV Herbede II TuRa Rüdinghausen FSV Witten DJK TuS Ruhrtal II

Gruppe C: Platzverweise und dramatische Wendungen

In Gruppe C startete der Türkische SV stark. Gegen den TuS Stockum II führte man früh mit 2:0, musste sich am Ende jedoch mit einem 3:3 zufriedengeben. Auch im zweiten Spiel zeigte der TSV Moral und erreichte gegen den TuS Heven ein 2:2.

Der TuS Heven hatte zuvor mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen die SF Schnee überzeugt. Auch der TuS Stockum II ließ Schnee beim 7:1 keine Chance.

Damit kam es im letzten Gruppenspiel zwischen dem Türkischen SV und den SF Schnee zu einer Endspiel-Situation. Der TSV benötigte einen sehr hohen Sieg, führte bereits mit 6:0, ehe zwei Platzverweise – zunächst Gelb-Rot, später Rot – das Spiel kippen ließen. Die Ordnung ging verloren, Schnee verkürzte noch auf 6:2. Aufgrund des Torverhältnisses schied der Türkische SV bitter aus.

Abschlusstabelle Gruppe C:

TuS Stockum II TuS Heven Türkischer SV SF Schnee

Gruppe D: Bommern souverän, Portugal SV kämpft tapfer

In Gruppe D unterstrich der SV Bommern seine Favoritenrolle. Zum Auftakt gab es einen klaren 8:1-Sieg gegen Ausrichter Portugal SV Witten. Anschließend setzte sich Bommern mit 5:2 gegen die DJK TuS Ruhrtal durch.

Im letzten Gruppenspiel gewann der SV Bommern auch gegen den SV Herbede III mit 3:0 und schloss die Gruppe mit neun Punkten und 16:3 Toren ab.

Hinter Bommern qualifizierte sich die DJK TuS Ruhrtal für die Zwischenrunde. Ruhrtal gewann zunächst mit 7:2 gegen Herbede III und setzte sich im entscheidenden Spiel mit 7:3 gegen Portugal SV durch.

Für den SV Herbede III sowie den Portugal SV endete das Turnier nach der Vorrunde, beide Teams sammelten jedoch wichtige Hallenerfahrung.

Abschlusstabelle Gruppe D:

SV Bommern DJK TuS Ruhrtal SV Herbede III Portugal SV Witten

Sonntag – Zwischenrunde, Halbfinale und Finale

Zwischenrunde Gruppe 1

SV Herbede – TuS Stockum II 2:1

DJK TuS Ruhrtal – TuRa Rüdinghausen 5:2

SV Herbede – TuRa Rüdinghausen 5:3

SV Herbede – DJK TuS Ruhrtal 2:0

TuS Stockum II – DJK TuS Ruhrtal 4:2

TuS Stockum II – TuRa Rüdinghausen 4:1

Endstand Gruppe 1:

SV Herbede – 9 Punkte TuS Stockum II – 4 Punkte DJK TuS Ruhrtal – 3 Punkte TuRa Rüdinghausen – 1 Punkt

Zwischenrunde Gruppe 2

SV Herbede II – SV Bommern 5:2

TuS Stockum – TuS Heven 3:1

TuS Stockum – SV Herbede II 4:2

SV Bommern – TuS Heven 4:3

TuS Heven – SV Herbede II 6:5

Endstand Gruppe 2:

TuS Stockum – 9 Punkte SV Herbede II – 3 Punkte TuS Heven – 3 Punkte SV Bommern – 3 Punkte

Halbfinale

SV Herbede – SV Herbede II 3:1

TuS Stockum – TuS Stockum II 5:2

Spiel um Platz 3

SV Herbede II – TuS Stockum II 4:1

Finale

TuS Stockum – SV Herbede 4:1

Fazit

Zwei intensive Turniertage zeigten die ganze Bandbreite des Wittener Hallenfußballs – von klaren Favoritensiegen über dramatische Gruppenentscheidungen bis hin zu vereinsinternen Duellen am Sonntag. Der TuS Stockum nutzte seine starke Zwischenrunde und ein überzeugendes Finale, um den Titelverteidiger SV Herbede zu entthronen und sich verdient den Hallenstadtmeistertitel zu sichern. Herzlichen Glückwunsch!