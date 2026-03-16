TuS Stockum gewinnt Spitzenspiel – Zöllner-Doppelpack gegen Stiepel von Isaija Zecevic · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Der TuS Stockum gab Stiepel keine Chance und zerstörte damit voraussichtlich deren Aufstiegsträume. – Foto: Harald Szczygiol (Archivfoto)

Im Titelrennen der Kreisliga A hat der TuS Stockum ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim direkten Konkurrenten RW Stiepelgewann der Tabellenführer mit 3:2 (1:1) und baute den Vorsprung damit auf fünf Punkte aus. Mann des Tages war Julian Zöllner, der nach der Pause doppelt traf.

Vor rund 250 Zuschauern an der Kemnader Straße erwischten die Gäste den besseren Start. Stockum bestimmte die Anfangsphase und ging verdient in Führung: Tim Rehne schob nach Vorarbeit von Enes Ramljak aus kurzer Distanz zum 1:0 (19.) ein. Die Wittener blieben spielbestimmend, verpassten jedoch das zweite Tor. Kurz vor der Pause nutzte Stiepel eine der wenigen Chancen: Johannes Berk traf aus dem Rückraum über den Innenpfosten zum 1:1 (42.).

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener. Zunächst verpasste Stiepel die Führung, ehe Zöllner zuschlug: Der Offensivspieler drehte sich rund 20 Meter vor dem Tor auf und setzte den Ball wuchtig zum 2:1 (60.) in den Winkel. Die Gastgeber drängten anschließend auf den Ausgleich, scheiterten jedoch mehrfach – unter anderem mit einem Lattenkracher von David Schulz. Stattdessen schlug Stockum spät eiskalt zu: Nach einem Konter über Rehne vollendete Zöllner aus elf Metern zum 3:1 (83.).