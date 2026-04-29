TuS Stenern verpasst wichtigen Sieg, TSV Weeze nimmt Punkt ab In der Bezirksliga 4 zeigt der SV Blau-Weiß Dingden II Nervenstärke und dreht die Partie gegen TuS Stenern spät, während sich der Hamminkelner SV und der TSV Weeze die Punkte teilen. von André Nückel · Gestern, 23:22 Uhr · 0 Leser

Spannender Abstiegskampf in der Gruppe 4. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Blau-Weiß Dingden II gewinnt nach Rückstand gegen den TuS Stenern, der TSV Weeze holt ein Remis beim Hamminkelner SV.

Der SV Blau-Weiß Dingden II musste gegen den TuS Stenern zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem David Heveling die Gäste früh in Führung gebracht hatte (13.). Stenern hielt die Partie lange offen, ehe Dingden im zweiten Durchgang zunehmend Zugriff bekam und sich für den Aufwand belohnte. Zunächst glich Alexander Sack aus (52.), ehe die Partie in der Schlussphase kippte: Jonah Koopmann brachte die Gastgeber spät in Führung (86.), und Felix Leyking machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Durch den Sieg verbessert sich Dingden II auf Rang sieben und verschafft sich Luft nach unten, während der TuS Stenern im Tabellenkeller bleibt und weiter um den Klassenerhalt bangen muss.