TuS Stenern verpasst wichtigen Sieg, TSV Weeze nimmt Punkt ab

Spieltag 30 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Blau-Weiß Dingden II gewinnt nach Rückstand gegen den TuS Stenern, der TSV Weeze holt ein Remis beim Hamminkelner SV.
Der SV Blau-Weiß Dingden II musste gegen den TuS Stenern zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem David Heveling die Gäste früh in Führung gebracht hatte (13.). Stenern hielt die Partie lange offen, ehe Dingden im zweiten Durchgang zunehmend Zugriff bekam und sich für den Aufwand belohnte. Zunächst glich Alexander Sack aus (52.), ehe die Partie in der Schlussphase kippte: Jonah Koopmann brachte die Gastgeber spät in Führung (86.), und Felix Leyking machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Durch den Sieg verbessert sich Dingden II auf Rang sieben und verschafft sich Luft nach unten, während der TuS Stenern im Tabellenkeller bleibt und weiter um den Klassenerhalt bangen muss.
Zwischen dem Hamminkelner SV und dem TSV Weeze entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften immer wieder Antworten fanden. Nick-Constantin Otto brachte Hamminkeln früh in Führung (10.), doch Julian Kühn glich für Weeze aus (24.). Auch in der Schlussphase blieb die Begegnung offen: Tom Wirtz traf zunächst zur erneuten Führung für den Hamminkelner SV (81.), ehe Maik van Teeffelen nur wenige Minuten später den Ausgleich erzielte (84.). Beide Teams nehmen damit einen Punkt mit, der sie im engen Tabellenmittelfeld hält. Während Hamminkeln mit nun 41 Punkten den Anschluss nach oben nicht entscheidend verkürzen kann, bestätigt der TSV Weeze seine stabile Phase und bleibt auf Tuchfühlung zu den oberen Tabellenrängen.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Stenern - SV Haldern
So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen
So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV
32. Spieltag
Mi., 13.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau
So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern
So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Xanten
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld