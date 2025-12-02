TuS Stenern verliert gegen Borussia Veen

Der TuS Stenern hat den erhofften Befreiungsschlag am 15. Spieltag der Bezirksliga 4 verpasst und musste sich gegen Borussia Veen mit 1:2 geschlagen geben.

Auf dem schwer bespielbaren Platz entwickelte sich von Beginn an kein schönes Fußballspiel. Viel Gerutsche, viele Freistöße – spielerische Akzente waren Mangelware. Bereits nach zehn Minuten geriet Stenern unglücklich in Rückstand, als ein Eigentor die Gäste aus Veen in Führung brachte. Auch danach hatten es die Hausherren nicht leicht bis zur Pause gefährliche Offensivaktionen herauszuspielen.

Nach der Pause blieb Veen aktiver und belohnte sich in der 69. Minute: Außenverteidiger Martin Willemsen setzte sich stark über die linke Seite durch, traf zunächst den Pfosten und verwertete dann den eigenen Abpraller – 0:2 aus Sicht der Blau-Weißen. In der Schlussphase kam noch einmal Spannung auf. In der 87. Minute erhielt der TuS einen Foulelfmeter. Felix Amler scheiterte zunächst am starken Veener Keeper Janek Keusemann, setzte jedoch den Nachschuss zum 1:2 ins Netz. Mehr sollte jedoch nicht gelingen. Mit 21 Punkten rutscht der TuS auf Platz acht ab. Der Abstand nach unten ist geschmolzen, sodass am kommenden Spieltag eine Reaktion dringend notwendig ist.

Trainer mit deutlicher Analyse

Nach dem Spiel fand Stenerns Trainer Simon Meyering klare Worte: „Wir waren über die gesamten 90 Minuten zu schwach. Wir haben keinen Zugriff aufs Spiel bekommen und uns viel zu wenige Torchancen erarbeitet. Diese kleine negative Serie mit sechs sieglosen Partien müssen wir unbedingt vor dem Winter stoppen, damit wir in Ruhe unterm Baum sitzen können.“

TuS Stenern – Borussia Veen 1:2

TuS Stenern: Brücks, Sieverding (90. Stockhorst), Wolters, Simmrow, Tetiet, Lückel, Senteler, Biermann (68. Amler) (70. Kraft), Waschki, Terörde, Wanders (77. Farahat)

Borussia Veen: Keusemann, Münzner, Conrad, Willemsen, van Bonn, Klemmer, Büren, Gietmann (56. Wiedemann), Terlinden, Lange (77. Pastoors), van den Brock

Tore: 0:1 Sieverding (10. Eigentor), 0:2 Willemsen (69.), 1:2 Amler (87.)

Besondere Vorkommnisse: Amler (TuS Stenern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Keusemann (87.).

