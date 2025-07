TuS startet mit Remis gegen den FCI: „Den Punkt nehmen wir gerne mit“

Der TuS Geretsried startet mit einem Remis in die erste Saison in der Bayernliga. Gegen Ismaning gestalteten die Gäste das Spiel ausgeglichen.

Vor 250 Zuschauern gelang es den Hausherren anfangs nicht wie erhofft, die Spielkontrolle zu übernehmen. „Ismaning hat uns nicht ins Pressing kommen lassen und mit langen Bällen immer wieder für Gefahr gesorgt“, räumte Herberth ein, der Cheftrainer Daniel Dittmann (privat verhindert) vertrat. So blieb Robin Rengers knapp verzogener Freistoß (4.) für lange Zeit die einzige TuS-Chance, während im eigenen Strafraum Keeper Cedomir Radic doch einige Möglichkeiten vereiteln musste – wie in der 13. Minute einen Volleyschuss von Jeremie Zehetbauer. In der Endphase der ersten Hälfte durften sich auch die Hausherren ein paar Chancen gutschreiben lassen. Doch ein Kopfball von Adrian Hofherr und ein Alleingang von Srdan Ivkovic (“Den muss er reinmachen“) blieben ohne Ausbeute.

Obwohl in der Halbzeit ein paar Dinge angesprochen wurden, verlief die erste Viertelstunde im zweiten Abschnitt konfus. „Da sind wir nicht gut reingekommen“, stellte der Co-Trainer fest. Teilweise brannte es lichterloh im TuS-Strafraum und folgerichtig markierte Vito Liuzza nach einem schnellen Antritt auch das 0:1 (54.). Allmählich bekamen die Geretsrieder das Spiel wieder in den Griff und wurden nur 13 Minuten später durch Tyrone Prepeluhs Direktabnahme zum 1:1 belohnt. „Das war schon bemerkenswert, dass wir nach dem Rückstand zurückgekommen sind“, lobte Herberth, der noch weitere gute Gelegenheiten durch Alexander Bazdrigiannis, der freistehend knapp verzog, und mit Adrian Hofherrs Kopfball nach Renger-Freistoßlupfer sah. Am Ende wollte aber offenbar keiner der beiden Kontrahenten mehr allzu offensiv agieren, um nicht vielleicht für eine vernachlässigte Defensive bestraft zu werden. In der Nachbetrachtung hätte Xhevat Muriqi angesichts einer ganzen Reihe von guten Torchancen allerdings schon gerne einen Sieg der Gäste gesehen. „Uns fehlt einfach diese Geilheit, unbedingt das Tor machen zu wollen“, monierte der Ismaninger Trainer.