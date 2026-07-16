TuS startet bei Meister TSV 1860 München II – „Wollen nicht nur hinterlaufen“

TSV Grümwald - TuS Geretsried 2:1 (Testspiel): Keita Kawai (li.) und Robin Renger (re., beide TuS) gegen Daniel Leugner (Grünwald). Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Die Geretsrieder Fußballer starten am Freitagabend in ihre zweite Bayernligasaison. Kapitän Sebastian Schrills ist im Match bei den Jung-Löwen nach auskurierter Verletzung wieder dabei.

Das erste Punktspiel hat jedes Jahr auf Neues etwas Prickelndes. Da macht die Partie beim TSV 1860 München II, mit dem die Geretsrieder Fußballer an diesem Freitagabend in ihre zweite Bayernligasaison starten, keine Ausnahme. Im Gegenteil. „Bei Sechzig zu spielen ist immer etwas Spezielles“, bestätigt TuS-Trainer Martin Grelics. Das gilt im doppelten Sinn in diesen Wochen, wo das Chaos bei dem Münchner Traditionsverein mal wieder Purzelbäume schlägt – und im Vorfeld nicht absehbar ist, welche Spieler auf Münchner Seite auflaufen. Zumindest dürfen die Löwen ihre Spiele weiterhin auf dem Vereinsgelände (19 Uhr, Grünwalder Straße) ausrichten – zunächst war beim Bayerischen Fußballverband Gilching als Spielort für die ersten Saisonspiele angegeben worden.

„Eine genaue Gegnervorbereitung und Analyse, wie wir sie normalerweise machen, ist in dem Fall nicht möglich“, erklärt Martin Grelics. „Es ist eine Wundertüte, mit welchem Kader Sechzig antritt. Wir werden uns darauf einstellen, sehr flexibel sein zu müssen.“ Für umso wichtiger halte er es, „dass wir den Fokus ganz auf uns richten“. Das beinhaltet auch, aus den Vorbereitungsspielen der vergangenen vier Wochen die richtigen Schlüsse zu ziehen und die passenden Maßnahmen anzuwenden. Der 1:2-Niederlage beim TSV Grünwald wird der Geretsrieder Trainer nicht gar zu viel Gewicht beimessen. Zum einen hatte er da aufgrund von Verletzungen einige personelle Umstellungen – vor sowie während der Partie – vornehmen müssen. Zum anderen steht nun das Omen im Raum, wonach eine schlechte Generalprobe eine gute Premiere nach sich zieht.

Hoffnung darauf macht die personelle Situation beim TuS, die sich gegenüber dem Grünwald-Spiel etwas entspannt hat. Kapitän Sebastian Schrills ist nach auskurierter Verletzung wieder dabei und bietet dem Coach im Angriffszentrum eine willkommene Option. Ebenso wieder an Bord sind Daniel Krebs und Neuzugang Nino Hodzic. Apropos Neuzugänge: Denen bescheinigt Grelics allesamt, sich gut eingefunden zu haben. Christoph Sibler sei bereits „voll angekommen“ und bildet mit Robin Renger eine verlässliche Innenverteidigung, die „immer stabiler wird“. Seine „Ruhe am Ball und viele gute Handlungen in der Offensive“ beeindrucken den Coach an Nathan Winkler. Einen Stammplatz auf der rechten Verteidigerposition hat sich in der Vorbereitung Winter-Neuzugang Mihajlo Vjestica erspielt, nicht zuletzt dank „extrem guter Zweikampfwerte“.

So geht der letztjährige Tabellenzehnte mit viel Vorfreude in den Vergleich mit den Jung-Sechzigern. Es werde ein interessanter Start, glaubt Martin Grelics. „Auf dem Papier, auswärts gegen den letztjährigen Meister – da sind die Rollen klar verteilt. Aber wir fühlen uns wohl als Außenseiter“, so der Geretsrieder Cheftrainer. „Wir werden viel laufen, viel arbeiten, viel verteidigen müssen. Aber wir wollen nicht nur hinterherlaufen.“