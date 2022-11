TuS siegt in Freising: „Seriös und abgezockt“ Wichtiger 2:1-Erfolg für Geretsried

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat der TuS Geretsried beim 2:1 in Freising geholt. Damit rückte das Team von Daniel Dittmann von den direkten Abstiegsplätzen weg.

Freising/Geretsried – Der TuS Geretsried hält Anschluss an die Nicht-Abstiegsränge. Beim SE Freising behielt die Elf von Daniel Dittmann mit 2:1 die Oberhand und verbesserte sich in der Tabelle der Landesliga Süd-Ost um einen Rang auf Relegationsplatz 16. „Das waren enorm wichtige drei Punkte im Abstiegskampf“, stellte der TuS-Coach fest. „Aber wir wissen, dass wir diese Energie mitnehmen müssen in die letzten zwei Spiele vor der Winterpause.“

Die Partie in der Domstadt begann mit zwei Knallern. In der neunten Minute traf Taso Karpouzidis nur den Pfosten des Freisinger Tores. Im Gegenzug wuchtete SE-Spielertrainer Florian Bittner das Spielgerät krachend an die Latte. „Danach sind wir besser in die Zweikämpfe gekommen“, attestierte Dittmann seinem Team einen etwas zähen Start. Spielerisch war weiter Luft nach oben. „Im Umschaltspiel waren wir heute ein bisschen schlecht. Viele Situationen haben wir nicht sauber ausgespielt“, hob der Coach in seiner Analyse nach Spielschluss hervor. So blieben auch Torchancen Mangelware, und das auf beiden Seiten.

Und als der Ball erstmals im Netz lag, konnte sich keiner so richtig erklären, wie das gelungen war. Sebastian Schrills war über die rechte Seite in den Strafraum marschiert, hatte zwei Gegner stehen lassen und den Ball fast von der Grundlinie nach innen befördert. „Durch alle Beine hindurch ist der Ball dabei irgendwie ins Tor gerollt“, so Dittmann zur etwas kuriosen Geretsrieder 1:0-Führung. In der Folgezeit hatten die Gäste Glück, dass Domagoj Tiric aus kurzer Distanz an TuS-Keeper Sebastian Untch scheiterte. Zwei Minuten später bauten die Gastgeber mit einem klassischen Blackout die Geretsrieder Führung aus: Außenverteidiger Fabian Löw spielte einen Rückpass auf seinen Torhüter, der sich jedoch nicht dort befand, wo ihn der Mitspieler vermutete – so dass der Ball zum 0:2 ins leere Freisinger Tor rollte.

Nach einer guten Stunde sorgte Schrills dafür, dass es beim Zwei-Tore-Vorsprung blieb: Gleich dreimal hintereinander klärte der Angreifer auf der eigenen Linie, ehe er den Ball mit dem Kopf über die Latte beförderte. Dittmann reagierte, brachte mit Fabian Bauer und Toni Berger frische Kräfte für die Außenbahn und beorderte den überragenden Taso Karpouzidis (Dittmann: „Er hat nahezu ein perfektes Spiel gemacht“) ins zentrale Mittelfeld. „Dann hatten wir wieder die Kontrolle und haben das Spiel seriös und abgezockt über die Zeit gebracht“, resümierte der Geretsrieder Übungsleiter. Zwar kassierte sein Team in der Schlussphase noch den 1:2-Anschlusstreffer durch den erst eine Minute zuvor eingewechselten Luka Brudtloff, doch dabei blieb es. „Wenn man über 90 Minuten mehr Zweikämpfe gewinnt und so präsent ist, hat man es verdient zu gewinnen“, zog Dittmann ein positives Fazit.

SE Freising – TuS Geretsried 1:2 (0:2) - Tore: 0:1 (27.) Schrills, 0:2 (39., Eigentor) Löw, 1:2 (88.) Brudtloff. Gelb-Rot: (90. + 2) F. Schmuckermaier (SEF). – Schiedsrichterin: Sarah Wörle (FSV Lamerdingen). – Zuschauer: 70.

TuS Geretsried: Untch – Wiedenhofer, Lajqi (70., Berger), L. Kellner, Renger, Joh. Bahnmüller (70., Bauer), T. Karpouzidis, Schrills, Kirschner, Podunavac, Pech (73., Öttl).