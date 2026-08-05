TuS Schwachhausen startet als Liga-Neuling gegen Union 60

Der TuS Schwachhausen feiert seinen Liga-Einstand vor heimischem Publikum – gegen einen der Topfavoriten geht Trainer Dennis Richter bewusst über kämpferische Tugenden ins Rennen.
Als Neuling in der Liga startet der TuS Schwachhausen mit einem Heimspiel gegen den favorisierten FC Union 60 Bremen in die Saison, was für den Verein etwas Besonderes ist. „Wir sind die Neuen in der Liga und wollen uns natürlich von Anfang an möglichst beweisen. Union 60 ist sicherlich eine der besseren Mannschaften der Liga, eine junge Mannschaft mit unglaublichem Entwicklungspotenzial. Das ist ein schwieriger Gegner, aber auch ein guter für den Saisonstart, weil wir da nichts zu verlieren haben“, so Trainer Dennis Richter.
Nach einer wechselhaften Vorbereitung, in der nicht immer alle Spieler zur Verfügung standen, will sein Team vor allem über Laufbereitschaft, Zweikampfstärke und Härte dagegenhalten. „Union wird vielleicht die spielstärkere Mannschaft sein und mehr Ballbesitz haben, aber wir wollen über diese Tugenden kommen. Die Mentalität muss stimmen“, betont Richter, der von einer riesigen Vorfreude im Team spricht.
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