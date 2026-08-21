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TuS Schillingen obenauf: Neuer Trainer legt Traumstart hin
Kreisliga A7: Wie Andreas Weber und der TuS Schillingen von Sieg zu Sieg eilen.
von Lutz Schinköth · Heute, 01:41 Uhr · 0 Leser
Nach vier Jahren bei der SG Hermeskeil ist Andreas Weber jetzt für den TuS Schillingen als Spielertrainer aktiv. – Foto: FuPa/Archiv
Als der Abschied von Trainer-Dino Gerd Morgen feststand, kam im Winter die Anfrage aus Schillingen. Wie Andreas Weber durchblicken lässt, habe er schon vor ein paar Jahren Kontakt mit dem TuS gehabt, doch es habe seinerzeit „nicht so gepasst“. Umso mehr freut sich der Spielertrainer auf seine Aufgabe beim Traditionsverein. „Bei einem so gut geführten Klub als Spielertrainer zu fungieren, bedeutet mir sehr viel. Nach vier Jahren in Hermeskeil, Züsch, Neuhütten und Damflos möchte ich noch mal eine neue Herausforderung angehen. Ich habe einen eingeschworenen Haufen übernommen, der nach wie vor Qualität und Erfahrung mitbringt.“