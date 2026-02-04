TuS Rüssingen zieht sich aus der Landesliga zurück

Im Sommer noch Verbandsliga in Marienborn gespielt, nun aus der Landesliga zurückgezogen. Der freie Fall beim TuS Rüssingen geht weiter. – Foto: Michael Wolff - Archiv

„Bei der Rückrundenbesprechung war der TuS-Vereinsvertreter vor Ort und hat auch fleißig Spiele verlegt. Wir gehen also aktuell davon aus, dass Rüssingen weiterspielen kann“. Das orakelte Landesliga-Klassenleiter Uwe Kadel Ende Dezember noch in Bezug auf Landesliga-Kellerkind TuS Rüssingen. Nun zeigt sich: Es geht nichts mehr beim TuS. Der einstige Verbandsligist hat sein Team vom Spielbetrieb zurückgezogen. Mehr als ein Dutzend Spieler sowie Trainer Behcet Öztürk hatten in der Winterpause dem Vernehmen nach aufgehört. Damit steht Rüssingen neben dem aktuellen Drittletzten SF Bundenthal, der nach der Saison wohl freiwillig in die C-Klasse geht, als zweiter Absteiger fest. Rüssingen rangierte bis dato auf dem vorletzten Platz. Die weiteren Partien werden für den jeweiligen Gegner gewertet, der dann spielfrei hat.