TUS Rotenhof vor harter Aufgabe gegen Kieler Jungprofis

Leon Rathmann und der TUS Rotenhof stehen vor einer schwierigen Aufgabe. – Foto: Olaf Wegerich

Zum Saisonausklang in der Flens-Oberliga am kommenden Samstag um 14.00 Uhr gegen Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II heißt es beim TUS Rotenhof, Abschied zu nehmen von verdienten Spielern. Mit Jannik Sierks, Florian Kuklinski, Christian Schrum, Mika Flindt, Nick-Ole Lehmann und Johannes Kaak werden sechs gestandene Spieler den Verein aus beruflichen oder Altersgründen verlassen. Zumindest Johannes Kaak bleibt dem Verein aber erhalten und wird künftig bei der U 23 in der Kreisliga mitmischen.

Gegen die torhungrigen Kieler, die unter Profibedingungen arbeiten und in den beiden letzten Punktspielen insgesamt zwölf Treffer erzielen konnten, werden auf jeden Fall Jark Decker mit Gelbsperre, Maik Gorn (Urlaub), Mats Henke (mit Fußverletzung) sowie Jan Pioch (Knieverletzung) und Lennard Hansen (Bänderverletzung) fehlen.

Auch Trainer Henning Knuth wird erstmals in dieser Saison nicht an der Seitenlinie stehen können, weil er aus privaten Gründen verhindert ist. Für ihn wird sein Co-Trainer Maximilian Petersen das Kommando übernehmen.