TuS Rotenhof verpflichtet Maximilian Petersen als Co-Trainer

Thorben Schäpe, Maximilian Petersen, Henning Knuth, Michael Bauer, Tim Lautenbach (v. l.). – Foto: TuS Rotenhof

Der TuS Rotenhof hat sein Trainerteam für die kommende Zeit verstärkt: Maximilian Petersen übernimmt ab Februar die Position des Co-Trainers und soll die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.

Erfahrung aus Schleswig 06 und höherklassigem Fußball Der 33-Jährige war zuletzt als Trainer bei Schleswig 06 tätig und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Landes- und Oberliga-Bereich mit. Bereits im Sommer stand Petersen auf der Wunschliste der Rotenhofer Verantwortlichen, ein Wechsel kam damals jedoch noch nicht zustande. „Wir hatten vor der Saison sehr gute Gespräche, aber Maxi wollte verständlicherweise bei 06 bleiben, wo er ja auch viele Jahre als Spieler und Trainer aktiv war. Nachdem im Oktober feststand, dass er in Schleswig aufhört, haben wir erneut Kontakt aufgenommen”, erklären die beiden Liga-Obmänner Tim Lautenbach und Thorben Schäpe.

Verantwortliche sehen wichtigen Entwicklungsschritt Beim TuS Rotenhof ist die Freude über die Verpflichtung groß. Die Verantwortlichen sehen in Petersen eine ideale Ergänzung des bestehenden Trainerteams. „Er ist die ideale Ergänzung für das Trainerteam. Der gesamte Verein blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit und wir denken, dass die Verpflichtung ein wichtiger Schritt für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft sein wird”, so Lautenbach und Schäpe weiter.