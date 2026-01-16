TuS Rotenhof verpflichtet Maximilian Petersen als Co-Trainer

Der TuS Rotenhof hat sein Trainerteam für die kommende Zeit verstärkt: Maximilian Petersen übernimmt ab Februar die Position des Co-Trainers und soll die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.
Der 33-Jährige war zuletzt als Trainer bei Schleswig 06 tätig und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Landes- und Oberliga-Bereich mit. Bereits im Sommer stand Petersen auf der Wunschliste der Rotenhofer Verantwortlichen, ein Wechsel kam damals jedoch noch nicht zustande.
„Wir hatten vor der Saison sehr gute Gespräche, aber Maxi wollte verständlicherweise bei 06 bleiben, wo er ja auch viele Jahre als Spieler und Trainer aktiv war. Nachdem im Oktober feststand, dass er in Schleswig aufhört, haben wir erneut Kontakt aufgenommen”, erklären die beiden Liga-Obmänner Tim Lautenbach und Thorben Schäpe.
Beim TuS Rotenhof ist die Freude über die Verpflichtung groß. Die Verantwortlichen sehen in Petersen eine ideale Ergänzung des bestehenden Trainerteams.
„Er ist die ideale Ergänzung für das Trainerteam. Der gesamte Verein blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit und wir denken, dass die Verpflichtung ein wichtiger Schritt für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft sein wird”, so Lautenbach und Schäpe weiter.
Als Spieler war Maximilian Petersen mehrere Jahre für Schleswig 06 sowie den TSV Kropp in der Landes- und Oberliga aktiv. Der ehemalige Verteidiger beendete 2019 seine aktive Karriere und wechselte anschließend ins Trainergeschäft. Ab Februar wird er nun auch bei den Spielen des TuS Rotenhof an der Seitenlinie stehen.
Maximilian Petersen blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe beim TuS Rotenhof: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des TuS Rotenhof und die Aufgabe im Trainerteam. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich meine Erfahrungen einbringen, die Mannschaft bestmöglich unterstützen und zu einer positiven sportlichen Entwicklung beitragen. Der Verein bietet eine klare Perspektive und ein Umfeld, in dem ambitionierter Fussball möglich ist. Mein Anspruch ist es, die Spieler individuell zu fördern, uns als Kollektiv fussballerisch zu verbessern und weiter als Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Ich blicke mit großer Motivation auf die kommende Zeit und freue mich auf die Zusammenarbeit.“
Die Mannschaft wurde beim Training über die Personalie informiert. Zudem bleibt Michael Bauer weiterhin Teil des Trainerteams und führt seine Aufgaben wie gewohnt fort. „Für euch mache ich alles”, sagte Bauer schmunzelnd und erhielt Applaus aus der Mannschaft.
Das Trainerteam des TuS Rotenhof besteht künftig aus Henning Knuth, Maximilian Petersen, Michael Bauer und Jannis Riegmann.