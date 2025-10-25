TuS Rotenhof siegt clever in Kiel – Defensive legt den Grundstein

Der TuS Rotenhof hat im Auswärtsspiel bei Inter Türkspor Kiel eine reife Leistung gezeigt und im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und starke Defensivarbeit feierten die Rendsburger einen verdienten 2:0-Erfolg im Sechs-Punkte-Spiel.

Kompakte Gäste nutzen ihre Chance eiskalt Von Beginn an präsentierte sich Rotenhof hochkonzentriert. Die Gäste standen sicher, liefen clever an und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

Tjark Decker (re., TuS Rotenhof) spitzelt gegen Ben Lipfert (Inter Türkspor Kiel) gleich den Ball weg. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der 7. Spielminute setzte der TuS den ersten klaren Akzent: Ein präziser Diagonalpass von Mats Henke fand Florian Kuklinski, der seinen Bewacher abschüttelte und den Ball mit Entschlossenheit ins kurze Eck setzte – 1:0 für Rotenhof. Inter Türkspor bemühte sich um eine Antwort, kam aber selten gefährlich in die Nähe des Rotenhofer Strafraums. Die beste Möglichkeit für die Hausherren hatte Abbas Sharba, dessen Schuss kurz vor der Pause nur den Pfosten traf. Abwehrbollwerk hält stand Im zweiten Durchgang warfen die Kieler alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Defensive der Gäste zeigte, warum sie der entscheidende Faktor des Spiels war. Rotenhof verteidigte konzentriert, verschob im Kollektiv und setzte immer wieder Nadelstiche nach Ballgewinnen.

Für Inter Türkspor Kiel gab es kaum ein Durchkommen. Hier versucht es Pascal Polonski gegen Felix Knuth (li), Jannik Sierks und Tjark Decker vom TuS Rotenhof. – Foto: Ismail Yesilyurt

Felix Struck sorgt für die Entscheidung Eine dieser Umschaltsituationen führte in der 68. Minute zum 2:0: Henke spielte erneut einen langen Ball in die Spitze, Kenneth Traulsen nahm das Leder gekonnt an und legte uneigennützig auf Felix Struck ab, der aus kurzer Distanz vollendete. Danach kontrollierten die Gäste das Geschehen, ließen nichts mehr anbrennen, waren dem 3:0 näher und brachten den Sieg souverän über die Zeit.

Einer der wenigen Inter-Chancen - der Ball von Pascal Polonski geht knapp am langen Pfosten vorbei - Jan Pioch (li.), Christoph Ohm und Keeper Justin Sörensen (TuS Rotenhof). – Foto: Ismail Yesilyurt

Inter fehlen Schlüsselspieler Dass Inter Türkspor Kiel an diesem Nachmittag nicht zur gewohnten Durchschlagskraft fand, hatte auch personelle Gründe. Justin Petersen fehlte nach einer Gelb-Rot-Sperre, Eugen Halili und Moritz Haye mussten krankheitsbedingt passen. Zudem wartet Melih Cerrah verletzungsbedingt weiterhin auf seinen ersten Einsatz in dieser Spielzeit. Diese Akteure sind für die Mannschaft kaum zu ersetzen – und genau das war gegen Rotenhof deutlich spürbar. Es fehlte an Körperlichkeit, Robustheit und Präsenz in den entscheidenden Zweikämpfen, besonders im zentralen Mittelfeld. Fazit TuS Rotenhof überzeugt in Kiel mit einer geschlossenen Teamleistung und verdient sich drei ganz wichtige Punkte im Tabellenkeller. Besonders die Defensive zeigte sich stabil und legte den Grundstein für den Erfolg, während vorne die entscheidenden Chancen konsequent genutzt wurden.

Dieses Foulspiel von Igor Vitiuk (Inter Türkspor Kiel) Keeper Justin Sörensen (TuS Rotenhof) bleibt ungeahndet. – Foto: Ismail Yesilyurt