TuS Rotenhof holt zwei Osterrönfelder U19-Talente von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:11 Uhr

Cheftrainer Henning Knuth mit Lorenz Billerbeck (li.) und Moritz Pannek (re.). – Foto: TuS Rotenhof

Der TuS Rotenhof schlägt im Sommertransfer zu – und holt gleich zwei vielversprechende Talente aus der A-Jugend des Osterrönfelder TSV ins Ligateam: Lorenz Billerbeck und Moritz Pannek. Nach Dustin Jacob der zweite und dritte Neuzugang für die neue Saison, der perfekt zur Rotenhofer Vereinslinie passt: Junge, regionale Spieler früh im Rotenhofer Becken freischwimmen zu lassen.

Osterrönfelder TSV mit Talentschmiede Beide kommen aus der starken U19 des OTSV, die vor der Winterpause in der Landesliga Nord-West alle acht Qualifikationsspiele zur Oberliga gewann – nur das Torverhältnis verwehrte den Aufstieg in die Top 12 in Schleswig-Holstein. Beide Spieler sammelten in Osterrönfeld schon die Luft im Herrenbereich. In der Verbandsliga West gab es für Billerbeck, der zwei Saisontore für die U19 erzielte, sechs Einsätze. Pannek kam zu einem Einsatz im Herrenbereich und einem Treffer bei den A-Junioren. Lorenz Billerbeck: Der smarte Aufbauspieler Der 18-Jährige startete beim TSV Vineta Audorf seine Fußballerkarriere, wechselte 2018 zum OTSV und boomte dort. Beim TuS wartet Mittelfeld- oder Defensiveinsatz auf ihn. Trainer Henning Knuth, der ihn lange kennt, schwärmt: „Lorenz hat einen top Charakter und hat sich seit dem ersten Training in der B‑Jugend ständig weiterentwickelt. Er spielt mit viel Mut im Spielaufbau und versteht das Spiel. Er wird sich schnell an Tempo und Härte im Herrenbereich gewöhnen. Ich freue mich, seine nächsten Schritte in der Entwicklung zu begleiten.“

Billerbeck selbst: „Ich habe mich dafür entschieden, da ich den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen möchte und mich die Gespräche mit dem Verein sehr angesprochen haben.“ Moritz Pannek: Das Bollwerk in der Abwehr Auch Moritz Pannek, ebenfalls Rechtsfuß, rockt als Abwehrchef in der OTSV-U19. Knuth lobt: „Moritz ist ein überragender Typ und hat schon in der Jugend viel Verantwortung übernommen. Du kannst dich immer darauf verlassen, dass er in jedem Training und in jedem Spiel 100 Prozent gibt. Seine Stärke liegt vor allem darin, harte Zweikämpfe bis Aktionsende zu führen. Aufgrund seiner beruflichen Laufbahn wird er zu Beginn wahrscheinlich etwas mehr Zeit benötigen. Ich freue mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.“