TUS Rotenhof empfängt Topteam aus Eichede und benötigt dringend Punkte

Der TUS Rotenhof empfängt in der Flens-Oberliga am Ostermontag um 14.00 Uhr auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee zu einem Nachholspiel vom 19. Spieltag den aktuellen Tabellenvierten SV Eichede. Da die Stormarner erst 21 Spiele bestritten haben und damit jeweils drei Partien weniger als die vor ihnen positionierten Mannschaften von Holstein Kiel II und der amtierende Meister FC Kilia Kiel, wäre mit Blick auf die Vizemeisterschaft bei optimaler Punktausbeute in den nachzuholenden Spielen noch einiges möglich. Nach einem 4. Platz im Vorjahr scheint für die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Paul Kujawski also eine weitere Steigerung im Klassement durchaus möglich.
Ganz andere Sorgen plagen Trainer Henning Knuth und seine Mannschaft, denn auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in die höchste Landesklasse geht es nur um den Klassenerhalt, und dazu werden noch einige Punkte dringend benötigt.
Trotz der sportlich prekären Lage bleibt Trainer Henning Knuth weiterhin optimistisch. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Eichede, wissen aber natürlich, wie schwer die Aufgabe wird. Trotzdem bin ich weiterhin der Meinung, dass wir gegen jeden Gegner was holen können. Wir haben gut trainiert, sind vorbereitet und hoffen auf lautstarke Unterstützung von unseren Zuschauern.“
Personell fallen Christoph Ohm (Gelbsperre), Florian Kuklinski (Aufbautraining), Henry Grothkopp (Bänderriss), Jark Decker (Leiste), Lennard Hansen (Bänderriss), Leon Rathmann (Urlaub), Mika Flindt (Knöchel) und Tobias Quincke (Zerrung) aus.