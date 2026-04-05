TUS Rotenhof empfängt Topteam aus Eichede und benötigt dringend Punkte

Gibt es Bonuspunk(e) für TUS Rotenhof. – Foto: Olaf Wegerich

Der TUS Rotenhof empfängt in der Flens-Oberliga am Ostermontag um 14.00 Uhr auf dem Sportplatz an der Fockbeker Chaussee zu einem Nachholspiel vom 19. Spieltag den aktuellen Tabellenvierten SV Eichede. Da die Stormarner erst 21 Spiele bestritten haben und damit jeweils drei Partien weniger als die vor ihnen positionierten Mannschaften von Holstein Kiel II und der amtierende Meister FC Kilia Kiel, wäre mit Blick auf die Vizemeisterschaft bei optimaler Punktausbeute in den nachzuholenden Spielen noch einiges möglich. Nach einem 4. Platz im Vorjahr scheint für die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Paul Kujawski also eine weitere Steigerung im Klassement durchaus möglich.