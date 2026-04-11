TUS Rotenhof benötigt Killerinstinkt

Die weiterhin stark abstiegsbedrohten Rotenhöfer trennt aktuell nur ein Zähler von einem Abstiegsplatz. Was Mut machen sollte, ist, dass die Lübecker vor eigenem Publikum bisher deutlich weniger Punkte einfahren konnten als auf fremden Plätzen und dass der TUS auswärts bereits 17 Punkte mitnehmen konnte.

Dementsprechend selbstbewusst geht auch Trainer Henning Knuth die Partie an: „Wir wollen aus Lübeck drei Punkte mitnehmen. Dafür werden wir in erster Linie viel in der Defensive investieren müssen und benötigen vorne den Killerinstinkt vor dem Tor. Die tabellarische Lage hat sich in den letzten Wochen wenig verändert. Wir bleiben ruhig, geben Gas, vertrauen auf unsere Gemeinschaft und konzentrieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können.“

Personell fallen Jark Decker, Florian Kuklinski, Tobias Quincke, Henry Grothkopp, Kenneth Traulsen, Lennard Hansen und Mika Flindt aus.