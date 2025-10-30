TuS Rotenhof beim Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II im Einsatz

Auf den TuS Rotenhof wartet zum Ausklang der Hinrunde in der Flens-Oberliga mit dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr bei Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II eine kernige Aufgabe. Mit dem so wichtigen 2:0-Auswärtserfolg bei Inter Türkspor Kiel konnte die schwarze Serie von sechs Spielen mit nur einem Punkt endlich zu den Akten gelegt werden. Gegen die unter Profibedingungen arbeitenden Kieler geht die Mannschaft von Trainer Henning Knuth, die ihre drei Saisonsiege alle auswärts geholt hat, als krasser Außenseiter in die Partie.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr Holstein Kiel U23 Holstein Kiel U23 II TuS Rotenhof Rotenhof 14:00 PUSH

Elf von Willi Weiße wieder voll im Titelrennen Die U23 von Holstein Kiel hat sich endgültig an die Flens-Oberliga akklimatisiert. Nach dem 0:2 zuhause im Citti Fußball Park auf der Projensdorfer Sportanlage im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Todesfelde folgten neun Spiele ohne Niederlage – sieben Mal mit den Jungstörchen als Gewinner. Am letzten Wochenende gab es ein 3:0 beim schwierig zu bespielenden TSV Nordmark Satrup. In Satrup musste Coach Willi Weiße auf seinen besten Torschützen Louis Köster (10 Treffer) verzichten. Die Jungstörche hatten ein paar Mal schon Unterstützung aus dem Liga-Team. Nun gab es den umgekehrten Weg – Louis Köster erzielte sogar den 1:1-Endstand in der 2. Bundesliga gegen den VfL Bochum.

Louis Köster (Holstein Kiel II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Weiße ist es gelungen, aus vielen Zugängen ein gutes Teamgefüge zu formen. Die anvisierte sofortige Rückkehr in die vierthöchste deutsche Spielklasse ist nach dem SHFV-Urteil über das nicht stattgefundene Spiel des SV Todesfelde in Satrup wieder in greifbare Nähe gerückt. Aus zehn Punkten Rückstand – bei einem vorausgesetzten Sieg der Todesfelder in Satrup – sind vor dem 15. Spieltag vier geworden. Rotenhofer Freude überwiegt bei schwierigen Holstein-Aufgabe „Wir bereiten uns intensiv auf das Spiel gegen Holstein vor, werden einen Matchplan haben und wollen an unser Leistungsmaximum kommen. Wir wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe, freuen uns aber sehr auf das Spiel“, sagte Trainer Henning Knuth, der aktuell nur auf Lewin Traulsen (Urlaub) und Dennis Bienwald (krank) verzichten muss.

Michael Bauer (li.) und Henning Knuth stehen mit dem TUS vor einer großen sportlichen Herausforderung. – Foto: Olaf Wegerich