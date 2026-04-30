TuS Rheinland Dremmen: Positive Zwischenbilanz – Drei Neuzugänge fix

Der TuS Rheinland Dremmen erlebt in der Saison 2025/26 der Kreisliga A Heinsberg eine Spielzeit mit unterschiedlichen Phasen, die insgesamt aber eine klare sportliche Entwicklung erkennen lässt. Nach einem starken Start mit drei Siegen in Serie zeigte die Mannschaft im weiteren Verlauf wechselhafte Leistungen. Gute Spiele wechselten sich mit Phasen ab, in denen die nötige Konstanz fehlte, um sich dauerhaft in der oberen Tabellenregion festzusetzen.
Ein zentraler Einschnitt der bisherigen Saison war der Trainerwechsel im Frühjahr. Mit der Übernahme von Alex Gieswein hat sich das Erscheinungsbild der Mannschaft sichtbar verändert. Training und Spielstruktur wirken klarer, die Abläufe stabiler und die Gesamtorganisation auf dem Platz kompakter als noch zuvor.
„Ich möchte die Euphorie nach den zuletzt guten Ergebnissen bewusst etwas bremsen. Es freut mich, Woche für Woche zu sehen, wie die Mannschaft arbeitet und die Jungs im Training voll mitziehen. Trotzdem sind wir erst am Anfang unseres Weges“, ordnet Gieswein die aktuelle Entwicklung bewusst nüchtern ein.
Der Fokus der kommenden Wochen liegt dabei nicht nur auf Ergebnissen, sondern vor allem auf der Stabilisierung des Kaders. Verletzte Spieler sollen schrittweise zurückgeführt und wieder in den Spielrhythmus integriert werden, um die interne Konkurrenzsituation weiter zu erhöhen und Abläufe zu festigen.
Gleichzeitig wird beim TuS Rheinland Dremmen bereits frühzeitig der Blick auf die kommende Saison gerichtet. In enger Abstimmung mit dem Vorstand konnte der Großteil des aktuellen Kaders gehalten werden. Lediglich Julien Feiter und Frederic Nowos werden den Verein verlassen. Dieser frühe Planungsschritt sorgt für zusätzliche Ruhe im sportlichen Umfeld.
Besonders positiv fällt dabei die Kaderentwicklung für die kommende Saison ins Gewicht. Mit den bereits feststehenden Neuzugängen Florent Sadiku, Nils Focker und Ryan Siebentritt konnte der Verein gezielt Qualität und Tiefe im Kader erhöhen.
Florent Sadiku bringt dabei vor allem spielerische Qualität und Erfahrung im offensiven Bereich mit. Er gilt als technisch versierter Spieler, der sowohl zwischen den Linien als auch im letzten Drittel kreative Impulse setzen kann und damit neue Möglichkeiten im Offensivspiel eröffnet. Nils Focker hingegen steht für Stabilität und körperliche Präsenz im Defensivverbund. Er bringt Robustheit in Zweikämpfen, ein gutes Stellungsspiel sowie die Fähigkeit, das Spiel von hinten strukturiert aufzubauen. Ryan Siebentritt ergänzt das Profil durch seine Dynamik und Flexibilität. Er kann variabel auf mehreren Positionen eingesetzt werden, zeichnet sich durch Laufstärke und Tempo aus und soll dem Spiel des TuS zusätzliche Intensität verleihen.
Weitere Verstärkungen sollen in den kommenden Tagen noch offiziell vorgestellt werden. Damit unterstreicht der Verein, dass die sportliche Weiterentwicklung gezielt und frühzeitig vorangetrieben wird.
Auch sportlich sind unter dem neuen Trainer bereits klare Fortschritte erkennbar. Die Mannschaft tritt kompakter auf, verteidigt strukturierter und zeigt in vielen Spielen eine verbesserte Ordnung im Spiel gegen den Ball. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung ein Prozess, in dem weiterhin Konstanz aufgebaut werden muss.
„Summa summarum macht es mir großen Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten und die Entwicklung aktiv voranzutreiben“, fasst Gieswein seine bisherige Zeit beim TuS zusammen.