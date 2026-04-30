TuS Rheinland Dremmen: Positive Zwischenbilanz – Drei Neuzugänge fix Heinsberger A-Ligist treibt Planungen für die kommende Saison voran von PM · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Florent Sdiku, Nils Focker und Ryan Siebenritt (v.l.) laufen in der neuen Saison für Rheinland Dremmen auf. – Foto: Verein

Der TuS Rheinland Dremmen erlebt in der Saison 2025/26 der Kreisliga A Heinsberg eine Spielzeit mit unterschiedlichen Phasen, die insgesamt aber eine klare sportliche Entwicklung erkennen lässt. Nach einem starken Start mit drei Siegen in Serie zeigte die Mannschaft im weiteren Verlauf wechselhafte Leistungen. Gute Spiele wechselten sich mit Phasen ab, in denen die nötige Konstanz fehlte, um sich dauerhaft in der oberen Tabellenregion festzusetzen.

Ein zentraler Einschnitt der bisherigen Saison war der Trainerwechsel im Frühjahr. Mit der Übernahme von Alex Gieswein hat sich das Erscheinungsbild der Mannschaft sichtbar verändert. Training und Spielstruktur wirken klarer, die Abläufe stabiler und die Gesamtorganisation auf dem Platz kompakter als noch zuvor. Gieswein: "Sind erst am Anfang" „Ich möchte die Euphorie nach den zuletzt guten Ergebnissen bewusst etwas bremsen. Es freut mich, Woche für Woche zu sehen, wie die Mannschaft arbeitet und die Jungs im Training voll mitziehen. Trotzdem sind wir erst am Anfang unseres Weges“, ordnet Gieswein die aktuelle Entwicklung bewusst nüchtern ein.

Der Fokus der kommenden Wochen liegt dabei nicht nur auf Ergebnissen, sondern vor allem auf der Stabilisierung des Kaders. Verletzte Spieler sollen schrittweise zurückgeführt und wieder in den Spielrhythmus integriert werden, um die interne Konkurrenzsituation weiter zu erhöhen und Abläufe zu festigen. Gleichzeitig wird beim TuS Rheinland Dremmen bereits frühzeitig der Blick auf die kommende Saison gerichtet. In enger Abstimmung mit dem Vorstand konnte der Großteil des aktuellen Kaders gehalten werden. Lediglich Julien Feiter und Frederic Nowos werden den Verein verlassen. Dieser frühe Planungsschritt sorgt für zusätzliche Ruhe im sportlichen Umfeld.