TuS Reuschenberg: Hinter den Erwartungen zurück

Saisonverlauf Die Spielzeit begann gar nicht schlecht: Drei der ersten sieben Spiele gewannen die Reuschenberger. Neben den abstiegsgefährdeten Zonsern und Weißenbergern schlug der TuS auch den sechstplatzierten SV Glehn. „Absolut verdient, das war eins unserer stärksten Spiele“, sagt Abteilungsleiter Ralf Benzing. Danach folgte allerdings nur noch ein Sieg, die Probleme wurden zum Ende der Hinrunde größer. Aus den letzten fünf Spielen vor der Winterpause konnte der TuS nur einen Punkt mitnehmen.

Das lief gut „Die erste Hälfte der Hinrunde lief gut, mit der sind wir zufrieden. Da haben wir gute Leistungen gezeigt“, so Benzing. Danach lief es nicht mehr nach Plan, was weiterhin stimmt, ist jedoch der Zusammenhalt in der Mannschaft: „Die Stimmung ist und war immer gut. Auch, wenn es nicht so läuft wie erhofft“, sagt Trainer Lars Schophoven.

Das lief schlecht „Wir schießen zu wenig Tore und kassieren zu viele Gegentore – da kann man sich ausrechnen, dass nicht viele Punkte bei rumkommen“, so der Coach. Insbesondere die Gegentore fielen zu einfach: „Oft haben wir eine gute Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht, aber uns durch individuelle Fehler um den Lohn gebracht“, sagt Ralf Benzing.

Die Hauptursache dafür benennen die beiden klar: „Wir hatten sehr viele Verletzte und Ausfälle – zuletzt mussten wir sogar eine Partie absagen. Das stellt man sich als Kreisliga-A-Mannschaft natürlich anders vor“, so Ralf Benzing, der auch selbstkritisch ist. „Vielleicht müssen wir uns das auch selber ankreiden, dass der Kader nicht breit genug aufgestellt war.“ Lars Schophoven sieht das ähnlich: „90 Prozent der Spiele konnten wir nicht mit unserer eigentlichen Mannschaft bestreiten. Im Training sah es ähnlich aus, das hat es sehr schwer gemacht, Konstanz reinzubringen.“

Zum Personal Trotz der zum Teil großen Personalsorgen wurden keine neuen Spieler von extern geholt. Die großen Verletzungen sind aber erst mal auskuriert, nach und nach steigen alle Spieler wieder in die Vorbereitung ein und sind zum Rückrundenstart – wenn auch zum Teil noch mit Trainingsrückständen – wieder mit an Bord. Zudem kommt Verstärkung aus der eigenen A-Jugend.

Ausblick Die Vorbereitung läuft, noch, aber „eher mäßig“, laut Schophoven. „Noch ist die Beteiligung nicht so gut, die Verletzten kommen erst nach und nach zurück.“ Die ersten Testspiele wurden trotzdem schon absolviert, „die waren noch nicht grandios, aber wir haben mal wieder gewonnen. Das ist gerade bei so einer jungen Mannschaft wichtig fürs Selbstvertrauen“, so der Trainer. Das geringe Alter der Spieler will er in der Rückrunde besser nutzen: „Wir haben zwar nicht so viel Erfahrung, müssten aber vielen Mannschaften läuferisch und konditionell überlegen sein. Das war in der Hinrunde noch nicht unbedingt der Fall, da haben wir dran gearbeitet.“

Das Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz und dafür zählen die ersten Spiele nach der Pause. Da geht es direkt gegen die direkte Konkurrenz. „Da wollen wir punkten und bestenfalls im April schon nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, so Schophoven.