TuS Reuschenberg: Den Kader weiter verjüngt Für Reuschenbergs Kicker ist der Aliga-Klassenverbleib erneut das oberste Ziel. von RP / Sophie Rhine · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Reuschenberg will auch in der kommenden Saison jubeln – Foto: David Zimmer

Nach einer ordentlichen Vorbereitung fiebern die Fußballer der TuS Reuschenberg dem Saisonstart in der Kreisliga A entgegen. Trainer Lars Schophoven sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg, weiß aber auch, dass ein junges Team Zeit braucht.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? Der TuS Reuschenberg möchte in der Vorbereitung vor allem als Mannschaft zusammenfinden. „Wir wollen erst einmal eine Mannschaft formen, ein System finden und uns festlegen, wie wir Fußball spielen wollen“, sagt Schophoven. Der Kader wurde quantitativ breiter aufgestellt und gleichzeitig noch einmal verjüngt. Viele Spieler kommen direkt aus der A-Jugend und sammeln nun ihre ersten Erfahrungen bei den Erwachsenen. Jetzt gilt es, gemeinsam Abläufe zu entwickeln und als Team zusammenzuwachsen. Was lief bisher gut? Mit den ersten Trainingswochen zeigt sich Schophoven zufrieden. „Wir haben einen großen Kader, alle ziehen mit und jeder rennt für jeden.“ Auch die Testspiele seien ordentlich verlaufen. „Ich kann mich nicht beklagen.“ Besonders freut den Trainer, dass seine Mannschaft an einem Strang zieht. „Wir treten als Team auf und geben alles. Darüber müssen wir auch kommen.“

Was läuft bisher noch nicht so gut? Einen kleinen Dämpfer gab es im Kreispokal. Gegen den B-Ligisten SG Kaarst schied der TuS schon in der ersten Runde aus. „Das war kein gutes Spiel“, sagt Schophoven. Die Niederlage sei intern aufgearbeitet worden, der Blick gehe nun nach vorne. „Zum Auftakt wollen wir es gegen Glehn besser machen.“ Erschwert wird die Vorbereitung derzeit durch personelle Engpässe. „Wir haben gerade ein kleines Sommerloch“, sagt der Coach. Viele Spieler befinden sich noch in den Ferien oder sind im Urlaub. Im Pokal standen deshalb lediglich zwölf Akteure zur Verfügung. „Das darf aber keine Ausrede sein.“ Hinzu kommt, dass einige erfahrene Spieler verletzungsbedingt noch bis zur Winterpause fehlen werden. „Das werden wir nicht komplett kompensieren können.“ Wie präsentieren sich die Neuzugänge? Die Integration der neuen Spieler verläuft nach den Worten des Trainers problemlos. „Die fügen sich alle super ein.“ Weil die Mannschaft ohnehin schon sehr jung gewesen sei, kenne man sich vielfach bereits aus der Jugend oder über gemeinsame Mitspieler. Das erleichtere den Zusammenhalt und den Einstieg in die neue Mannschaft.