TuS Reppenstedt verpflichtet Offensivspieler Luca Rudloff

Der TuS Reppenstedt hat seinen Kader für die neue Saison weiter verstärkt und Offensivspieler Luca Rudloff verpflichtet. Der 24-Jährige war zuletzt TSV Bardowick in der Landesliga aktiv und bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit.

Rudloff ist variabel einsetzbar. Er kann sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln oder in einer zentralen Spielmacherrolle spielen. Neben einer ausgeprägten Abschlussstärke zählen Technik, Durchsetzungsvermögen und Spielintelligenz zu seinen Stärken.

In der vergangenen Spielzeit stand Rudloff für den TSV Bardowick in der Landesliga 24 Mal auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor spielte er für den TuS Neetze in derselben Liga. Für die Neetzer kam er in der Landesliga über zwei Saisons summiert auf 49 Einsätze und 13 Treffer.