TuS reist nach Stuhr – Hohnstedt: "Das sind die schwersten Spiele"

Auf dem Papier scheint die Ausgangslage klar: Am kommenden Sonntag (15 Uhr) trifft der TuS Wagenfeld auf das punktlose Schlusslicht TV Stuhr. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, zuletzt ein 2:9 bei Mitaufsteiger TuS Leese – der Gastgeber steckt tief in der Krise. Und doch warnt TuS-Trainer Michael Hohnstedt eindringlich davor, das Duell zu unterschätzen.

„Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß: Wenn du 9:2 verlierst, dann ist die Woche darauf unangenehm“, sagt Hohnstedt. „Die werden sich zusammensetzen und alles dafür tun, dass das nicht nochmal passiert.“

Nach dem aufopferungsvoll erkämpften 2:1-Erfolg gegen Helstorf spürt Wagenfeld neuen Rückenwind. Doch Hohnstedt mahnt: „Im Fußball musst du nicht nur mit den Füßen da sein, sondern auch mit dem Kopf – und gerade in solchen Spielen.“

Stuhr ist Aufsteiger, jung, angeschlagen – aber nicht zu unterschätzen. „Sie haben vorne mit Hellmers einen Stürmer, der in der Kreisliga 36 Tore gemacht hat. Und sie spielen auch in der Bezirksliga – wie wir.“

TuS will wieder mit Intensität punkten

Der Auftritt in Evesen war stark, der Sieg gegen Helstorf ein Kraftakt – nun soll die Serie fortgesetzt werden. „Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben: Mentalität, Wille, Leidenschaft – das ist unser Schlüssel“, so Hohnstedt. „Und das geht nur, wenn wir wieder als Mannschaft auftreten, kommunizieren, Wege gehen, die wehtun – und trotzdem auch Fußball spielen.“

Personelle Lage entspannt sich leicht

Mit Blick auf den Kader gibt es vorsichtigen Optimismus: „Das Lazarett lichtet sich etwas. Die Grippewelle ist weitestgehend abgeklungen, wir fahren mit einem guten Kader nach Stuhr.“ Allerdings fällt Offensivspieler Alexander Nandzik mit muskulären Problemen aus, auch Giorgio Ronzetti steht weiterhin nicht zur Verfügung.

„Natürlich wollen wir auch fußballerisch Fortschritte machen“, betont Hohnstedt. „Aber erstmal müssen wir wieder alles reinwerfen. Und dann, hoffentlich, nehmen wir die drei Punkte mit nach Wagenfeld.“