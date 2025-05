TuS Quettingen und Dennis Zösch trennen sich im Sommer einvernehmlich

Der TuS 05 Quettingen und Dennis Zösch, Trainer der 1. Mannschaft, werden sich im Sommer einvernehmlich trennen. Die Entscheidung wurde dem Trainer am Dienstagabend nach dem Training vom Vorstand mitgeteilt.

Aufstiegstrainer 2022

„Die Entscheidung ist uns extrem schwer gefallen und basiert ausdrücklich nicht auf sportlichen Gründen“, so der Vorstand des TuS 05. Dennis Zösch hat die Mannschaft über Jahre hinweg mit großem Engagement geführt, sie weiterentwickelt und 2022 zum Aufstieg von der Kreisliga B in die Kreisliga A geführt. In den beiden darauffolgenden Spielzeiten konnte die Klasse jeweils souverän gehalten werden – ein weiterer Beleg für seine erfolgreiche Arbeit.