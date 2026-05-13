TuS-Pokalsieg 1978 als "Lange Geschichte"

Willi Lange ist bei Fußballern bestens bekannt. Der frühere Torwart war maßgeblich am Waldböckelheimer Kreispokalsieg 1978 beteiligt. Foto: Luge

Waldböckelheim. Nach Abschluss der Saison 77/78, die Waldböckelheimer waren als B-Klassen-Meister aufgestiegen, setzte sich der TuS mit dem Kreispokalsieg die Kirsche auf eine schmackhafte Fußballtorte.

„In diesem Jahr wurde bei uns in Waldböckelheim auf dem Hartplatz der Kreispokal in einer Dreier-Runde ausgespielt“, erinnert sich TuS-Urgestein Willi Lange, dessen Sohn Niclas inzwischen für die erste Mannschaft im Tor steht. Warum zum Schluss drei Teams übriggeblieben waren, das kann sich Willi Lange heute nicht mehr erklären.

Wie der kuriose Kreispokalsieg damals ablief, erzählt Willi Lange im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.