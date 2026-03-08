TuS Pfaffen-Schwabenheim stellt die Weichen Nahe-Bezirksligist stellt die ersten Neuzugänge vor +++ Zuwachs auch in der Sportlichen Leitung von Mario Luge · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser

Die Sportliche Leitung des TuS Pfaffen-Schwabenheim freut sich über die Zugänge für die neue Saison. – Foto: TuS

PFAFFEN-SCHWABENHEIM. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim stellt früh die Weichen für die neue Spielzeit. Zwar hat der aktuelle Tabellenelfte der Fußball-Bezirksliga Nahe aktuell den Klassenverbleib noch nicht in trockene Tücher gepackt, dennoch sind wichtige Personalien abgehakt.

Das gilt allerdings nicht nur für die Mannschaft auf dem Platz. „Mit Abdullah Kurtoglu haben wir unser Team in der sportlichen Leitung verstärkt und ihm gezielt die Aufgabe für die Transfers zugeteilt. Er hat sehr lange und geduldig die Spieler von unserer sportlichen Idee überzeugt und sehr gute Arbeit geleistet“, erklärt der TuS in seiner offiziellen Erklärung. Und der Bruder von Spielertrainer Beytullah Kurtoglu hat gleich die ersten Treffer für die neue Saison gesetzt: So wird Jonah Röhlinger die Offensivreihe der Rheinhessen verstärken. Der schnelle und explosive Angreifer überzeugt mit starkem Abschluss und kann auch in vorderster Spitze eingesetzt werden. Aktuell ist der 22-Jährige noch für den Liga-Nachbarn TSG Planig unterwegs.

Mit Maximilian Bullah (22) kommt - ebenfalls aus Planig - darüber hinaus ein sehr schneller und flexibel einsetzbarer Außenverteidiger, der sowohl defensiv als auch offensiv über die Außenbahnen spielen kann. Tim Geißler (21) stößt als zweikampfstarker und athletischer Innenverteidiger mit großem Potenzial zum Team und passt mit seiner Spielweise sehr gut in das Konzept von Trainer Beytullah Kurtoglu. Außerdem kehrt Marciano Rehbein nach einem Jahr bei der SG Hüffelsheim II zu seinem früheren Verein zurück. Der erfahrene Spieler bringt vor allem physische Stärke und große Laufbereitschaft mit.