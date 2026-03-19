TuS Pewsum will Serie ausbauen – VfB Wiesmoor als Außenseiter

– Foto: Sascha Drenth

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 1 verspricht Spannung in allen Tabellenregionen. Während Spitzenreiter TuS Pewsum weiter enteilen will und Verfolger SV Großefehn im Topspiel gefordert ist, kämpfen im Mittelfeld mehrere Teams um Anschluss. Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage zu, wo jeder Punkt zunehmend an Bedeutung gewinnt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich SV BW Borssum SV BW Borssum 15:00 PUSH

Aurich empfängt mit Borssum einen direkten Tabellennachbarn im Kampf um die obere Tabellenhälfte. Nach dem spektakulären 3:3 in Wiesmoor dürfte Aurich mit Offensivdrang auftreten. Borssum konnte zuletzt nicht spielen, hat aber insgesamt eine ausgeglichene Saison vorzuweisen. Ein Duell auf Augenhöhe, das vor allem im Mittelfeld entschieden wird.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor 15:00 PUSH

Der souveräne Tabellenführer Pewsum bleibt das Maß aller Dinge und geht nach dem 3:1 in Westrhauderfehn erneut als klarer Favorit ins Rennen. Schlusslicht Wiesmoor zeigte beim 3:3 gegen Aurich Moral, bleibt aber defensiv anfällig, hat aber am Mittwoch im Nachholspiel gegen Leer die Chance weiteres Selbstvertrauen zu schöpfen. Die Zahlen sprechen eindeutig für Pewsum, das bislang ungeschlagen ist. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf 15:00 PUSH

Middels steht nach der knappen Niederlage in Wallinghausen unter Druck, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Westrhauderfehn verkaufte sich gegen Spitzenreiter Pewsum ordentlich, musste sich aber geschlagen geben. Beide Teams bewegen sich tabellarisch nah beieinander und bringen ähnliche Formkurven mit. Ein ausgeglichenes Spiel mit offenem Ausgang ist zu erwarten.

Im Tabellenmittelfeld kommt es zum Duell zweier Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Wallinghausen festigte mit dem 1:0-Erfolg zuletzt seine Position in den Top fünf und überzeugt vor allem durch defensive Kompaktheit. Süderneuland zeigte sich beim 1:3 in Hage zwar kämpferisch, bleibt aber anfällig. Die Gäste gehen daher leicht favorisiert in diese Begegnung.

Hage geht nach dem 3:1-Erfolg gegen Süderneuland mit Rückenwind in dieses Auswärtsspiel. Larrelt/Wybelsum war zuletzt ohne Einsatz und muss schnell wieder in den Rhythmus finden. Die Gäste verfügen über die bessere Tabellenposition und die stabilere Defensive. Dennoch könnte der Heimvorteil für eine enge Partie sorgen.

Norden hat sich mit dem überzeugenden 4:0-Sieg in Hinte etwas Luft verschafft. Leer hingegen wartet weiterhin auf Konstanz und konnte zuletzt ebenfalls nicht antreten. Die Gastgeber besitzen sowohl offensiv als auch tabellarisch Vorteile. Entsprechend geht Norden als Favorit in dieses richtungsweisende Duell im unteren Tabellendrittel.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr TV Bunde TV Bunde TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 14:00 PUSH

Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Bunde kassierte zuletzt eine deutliche 1:10-Niederlage gegen Großefehn, hat aber ebenfalls am Mittwoch ein Nachholspiel gegen Süderneuland ausstehend, während Hinte beim 0:4 in Norden erneut ohne Durchschlagskraft blieb. Die Gastgeber besitzen trotz der Klatsche die bessere Ausgangslage in der Tabelle. Ein richtungsweisendes Spiel, in dem Nuancen entscheiden dürften.

Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove SV Großefehn Großefehn 16:00 PUSH