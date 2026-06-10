TuS Pewsum verstärkt weiter die Defensive – Al Ezo kommt aus Leer

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Der Aufsteiger in die Landesliga Weser-Ems, der TuS Pewsum, treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Lorans Al Ezo den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Defensivspieler wechselt vom VfL Germania Leer nach Pewsum und soll die ohnehin gut besetzte Abwehrreihe zusätzlich verstärken.

Al Ezo stammt ursprünglich aus Syrien und fand über die Niederlande den Weg nach Deutschland. Zuletzt stand er beim VfL Germania Leer unter Vertrag und hatte dort in der Rückrunde maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Ostfriesen.

Der Linksfuß fühlt sich vor allem in der Innenverteidigung zuhause, kann aber auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden und verleiht dem Kader damit zusätzliche Flexibilität. Nach Angaben des Vereins vereint der Defensivspieler körperliche Robustheit mit technischem Können und gutem Tempo – Eigenschaften, die ihn für die Mannschaft besonders interessant machen.