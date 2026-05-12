TuS Pewsum verpflichtet Wunschstürmer Leon Zimmermann Vom Ligakonkurrenten Großefehn von p,s. · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser

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Mit einem klaren Signal für die kommende Spielzeit meldet sich der TuS Pewsum auf dem Transfermarkt zu Wort: Zur Saison 2026/27 wechselt Leon Zimmermann vom Ligakonkurrenten SV Großefehn zum Tabellenführer. Der 24-jährige Angreifer sollkünftig für neue Durchschlagskraft im Sturmzentrum sorgen – wohl möglich dann in der Landesliga.

Zimmermann bringt ein Profil mit, das im regionalen Fußball begehrt ist: 1,94 Meter groß, Rechtsfuß, physisch präsent – und vor allem torgefährlich. In den vergangenen drei Spielzeiten erzielte der Stürmer beeindruckende 49 Treffer in 67 Bezirksligapartien. Eine Quote, die aufhorchen lässt und die Verantwortlichen in Pewsum frühzeitig überzeugt hatte. Intern galt er als absoluter Wunschspieler. Mit der Verpflichtung gewinnt der TuS nach eigenen Angaben „zusätzliche Flexibilität im Sturmzentrum und noch mehr Qualität für unsere Offensive“. Zimmermanns Körpergröße und Abschlussstärke versprechen neue Optionen im Angriffsspiel – sowohl im Kombinationsspiel als auch bei Standardsituationen.

Dass der Neuzugang nicht nur auf Bezirksebene überzeugt hat, unterstreicht ein weiterer Aspekt seines Werdegangs: Bereits bei GW Firrel sammelte Zimmermann Erfahrung in der Landesliga und lernte damit auch ein höheres sportliches Niveau kennen. Diese Erfahrung soll nun in Pewsum eingebracht werden. Trainer Jonas Petersen ordnet den Transfer entsprechend hoch ein:

„Wir freuen uns riesig über die Zusage von Leon. Er hat richtig Bock auf Pewsum, auf die Mannschaft und auf den gemeinsamen Weg, den wir hier eingeschlagen haben. Leon bringt nicht nur enorme Qualität mit, sondern passt auch menschlich hervorragend in unser Teamgefüge. Genau solche Spieler wollen wir beim TuS Pewsum haben.“