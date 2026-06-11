TuS Pewsum verpflichtet Docter – Mittelfeldspieler kommt aus Papenburg

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Der TuS Pewsum treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Weser-Ems weiter voran und hat mit Wilko Docter den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt von BW Papenburg nach Pewsum.

Docter, der in Emden wohnt, soll nicht nur sportlich, sondern auch menschlich gut ins Anforderungsprofil der Verantwortlichen passen. Nach Vereinsangaben wird er mit seiner Art und seinen fußballerischen Fähigkeiten eine „echte Bereicherung für die Mannschaft“ sein.

Der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler bringt bereits Erfahrung aus der Landesliga mit, in der er zwei Jahre aktiv war. In der vergangenen Saison bei BW Papenburg gehörte er zu den Leistungsträgern und überzeugte mit 7 Toren und 5 Vorlagen. Damit unterstrich er seine Offensivqualitäten eindrucksvoll.