TuS Pewsum verpflichtet Defensivspieler Saueressig

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Der TuS Pewsum treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Tammo Saueressig den nächsten Neuzugang präsentiert. Der Defensivspieler wechselt vom Ligakonkurrenten Sportfreunde Larrelt nach Pewsum und soll die Defensive des Aufsteigers in die Landesliga Weser-Ems verstärken.

Saueressig wurde seit der C-Jugend bei Kickers Emden ausgebildet und durchlief dort eine „hervorragende fußballerische Schule“, wie es aus Vereinskreisen heißt. Besonders in der U19-Niedersachsenliga sammelte der Emder wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau und empfahl sich damit für höhere Aufgaben im Herrenbereich.

Der Defensivspieler gilt als flexibel einsetzbar und bringt nach Einschätzung der Verantwortlichen beim TuS Pewsum die Voraussetzungen mit, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. In der Mitteilung des Vereins heißt es, seine fußballerische Qualität, seine Mentalität und sein Entwicklungspotenzial hätten die Verantwortlichen überzeugt. Man sei davon überzeugt, dass Saueressig „hervorragend zum Weg des Vereins passe“ und freue sich darauf, ihn bei seinen nächsten Schritten zu begleiten.