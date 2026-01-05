TuS Pewsum verlängert mit Offensivspieler Derk Schoneboom

Der TuS Pewsum kann auch in der kommenden Saison auf Derk Schoneboom zählen. Der Offensivspieler hat seine Zusage gegeben und seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt dem Verein ein wichtiger Leistungsträger erhalten.

Schoneboom gehört zu den prägenden Offensivkräften der aktuellen Spielzeit. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und überzeugt insbesondere durch seine Produktivität. In 15 Einsätzen kommt er auf 13 Scorerpunkte, ein Wert, der seine Bedeutung für das Offensivspiel des TuS Pewsum deutlich unterstreicht.

Neben seinen sportlichen Leistungen fällt auch sein persönlicher Einsatz auf. Trotz seines Studiums und seines Wohnorts in Oldenburg nimmt Schoneboom weiterhin den zusätzlichen organisatorischen und zeitlichen Aufwand in Kauf, um für den TuS Pewsum auflaufen zu können. Dies wird im Verein als klares Zeichen für seine Identifikation mit der Mannschaft und seinen Ehrgeiz gewertet.