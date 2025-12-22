TuS Pewsum verlängert mit Führungsspieler Sandro Poppenga

Der TuS Pewsum kann für die kommende Saison weiter auf Sandro Poppenga bauen. Der erfahrene Spieler hat seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben und bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Mannschaft.

Poppenga gehört dem Mannschaftsrat an und bekleidet zugleich das Amt des dritten Kapitäns. Seine Bedeutung für das Team geht dabei über das rein Sportliche hinaus. Im Sommer steht er vor seiner fünften Saison im Trikot des TuS Pewsum und zählt damit zu den etablierten Kräften innerhalb des Kaders.

Der Führungsspieler zeichnet sich insbesondere durch seinen Ehrgeiz, seine Präsenz und seine Haltung aus. Auf und neben dem Platz übernimmt er Verantwortung und geht mit seiner Einstellung voran. Innerhalb der Mannschaft nimmt er eine klare Leaderrolle ein und gibt Orientierung.