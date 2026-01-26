Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Gerry Grave, Nückel/Stein
TuS Pewsum startet strukturiert in die Wintervorbereitung
Mit Trainingsauftakt Ende Januar, mehreren Testspielen und einem Kurztrainingslager legt der Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 den Fokus früh auf die Restrunde
Beim TuS Pewsum endet die Winterpause Ende Januar. Am 30. Januar bittet Trainer Jonas Petersen seine Mannschaft erstmals wieder auf den Platz. Ziel ist es, frühzeitig die Grundlagen für die Restrunde zu legen und den hohen Leistungsstandard aus der Hinserie zu sichern. Die Vorbereitung steht dabei klar unter dem Zeichen von Konzentration und Zielstrebigkeit.
Testspiele gegen unterschiedliche Gegnerprofile
Ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung sind mehrere Testspiele. Das Trainerteam setzt dabei bewusst auf eine breite Auswahl an Gegnern aus verschiedenen Spielklassen. Mannschaften aus der Landesliga, der Bezirksliga sowie der Ostfrieslandliga sollen unterschiedliche Spielstile und Anforderungen abbilden. Durch diese Mischung will Petersen sein Team gezielt fordern und auf verschiedene Spielsituationen vorbereiten.
Trainingslager als sportlicher und mannschaftlicher Schwerpunkt
Ein besonderer Baustein der Vorbereitung ist ein Kurztrainingslager im Sporthotel Middelpunkt, das für den 21. Februar angesetzt ist. Möglich wurde dieses Trainingslager durch den Gewinn des Ostfriesland-Cups 2024. Die Verantwortlichen wollen die professionellen Rahmenbedingungen nutzen, um sowohl sportlich als auch mannschaftlich weitere Fortschritte zu erzielen und den Zusammenhalt im Team zu stärken.
Fokus auf die entscheidende Saisonphase
Der Blick ist bereits klar nach vorn gerichtet. In der Restrunde stehen für den TuS Pewsum noch zwölf Saisonspiele an, in denen die Mannschaft ihre ambitionierten Ziele bestätigen will. Entsprechend intensiv ist die Ausrichtung der Vorbereitung, die sowohl körperliche als auch taktische Aspekte umfasst.
Der Pflichtspielbetrieb wird für Pewsum am 8. März wieder aufgenommen. Zum Auftakt der Restrunde empfängt der Tabellenführer den SV Wallinghausen zum Heimspiel. Dann soll sich zeigen, ob die strukturierte Vorbereitung und die intensive Arbeit der Winterwochen unmittelbar Wirkung entfalten.