TuS Pewsum startet strukturiert in die Wintervorbereitung

Testspiele gegen unterschiedliche Gegnerprofile

Ein zentraler Bestandteil der Vorbereitung sind mehrere Testspiele. Das Trainerteam setzt dabei bewusst auf eine breite Auswahl an Gegnern aus verschiedenen Spielklassen. Mannschaften aus der Landesliga, der Bezirksliga sowie der Ostfrieslandliga sollen unterschiedliche Spielstile und Anforderungen abbilden. Durch diese Mischung will Petersen sein Team gezielt fordern und auf verschiedene Spielsituationen vorbereiten.

Trainingslager als sportlicher und mannschaftlicher Schwerpunkt

Ein besonderer Baustein der Vorbereitung ist ein Kurztrainingslager im Sporthotel Middelpunkt, das für den 21. Februar angesetzt ist. Möglich wurde dieses Trainingslager durch den Gewinn des Ostfriesland-Cups 2024. Die Verantwortlichen wollen die professionellen Rahmenbedingungen nutzen, um sowohl sportlich als auch mannschaftlich weitere Fortschritte zu erzielen und den Zusammenhalt im Team zu stärken.