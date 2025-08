– Foto: Volkhard Patten

TuS Pewsum startet mit spätem Sieg gegen Middels in die Saison Groß umjubelter Siegtreffer kurz vor Schluss Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 1 Pewsum TuS Middels

Mit einem hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg über den TuS Middels hat der TuS Pewsum einen erfolgreichen Start in die neue Spielzeit hingelegt. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Schlussphase und war das Resultat anhaltender Dominanz. Am Ende freut sich der TuS über die ersten drei Punkte der Saison und siegt nach zwei Niederlagen aus der Vorsaison wieder gegen den TuS Middels.

Gestern, 15:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum TuS Middels TuS Middels 1 0 Abpfiff Von Beginn an bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Platz. Pewsum zeigte sich spielerisch überlegen, agierte druckvoll und schnürte den Gegner phasenweise in der eigenen Hälfte ein. Mehrfach kombinierten sich die Gastgeber bis in die Nähe des gegnerischen Strafraums, doch im letzten Drittel mangelte es an der nötigen Präzision oder Konsequenz im Abschluss.

Middels verteidigte diszipliniert, lauerte auf Konterchancen, konnte aber offensiv kaum Akzente setzen. Der Defensivverbund der Gäste hielt dem Pewsumer Druck lange stand, nicht zuletzt, weil Pewsum klare Möglichkeiten ungenutzt ließ. So mussten die Zuschauer am Pewsumer Tief bis in die Schlussminuten auf den entscheidenden Treffer warten. In der 87. Minute brachte schließlich eine Standardsituation die Erlösung: Nach einem präzise getretenen Eckball stieg Kapitän Malte Risto am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zur Führung ein.