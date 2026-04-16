TuS Pewsum setzt auf sein bewährtes Torhüter-Trio

Auf einer der sensibelsten Positionen im Fußball setzt der TuS Pewsum ein klares Zeichen: Das komplette Torhüter-Trio hat für die Saison 2026/27 verlängert. In Zeiten häufiger personeller Wechsel ist das ein Bekenntnis zur Stabilität – und zur gewachsenen Hierarchie innerhalb der Mannschaft.

Allen voran steht Joachim Groenewold, der in seine dritte Spielzeit beim Klub geht und sich längst zum Führungsspieler entwickelt hat. „Er ist ein absoluter Rückhalt unserer Mannschaft“, heißt es aus dem Verein. Besonders in der laufenden Saison unterstreicht der Schlussmann seine Bedeutung eindrucksvoll: In 16 Spielen blieb er 11 Mal ohne Gegentor – ein zentraler Faktor für die defensive Stabilität in der Bezirksliga Weser-Ems 4. Neben seiner Präsenz auf der Linie überzeugt Groenewold zudem im Spielaufbau. „Diese Verlängerung auf einer Schlüsselposition ist enorm wichtig für uns“, wird die Entscheidung intern eingeordnet.

Hinter ihm hat sich Mika Popp in seiner ersten Herrensaison bemerkenswert eingeführt. Als Vertreter von Groenewold rückte er während dessen Ausfall in sieben Ligaspielen zwischen die Pfosten und hielt viermal die Null. Hinzu kommen vier Einsätze im Bezirkspokal. „Mit Mika haben wir ein junges, talentiertes Element im Torhüter-Team, das Schritt für Schritt aufgebaut wird und großes Potenzial mitbringt“, so die Einschätzung aus dem Umfeld der Mannschaft. Die Vertragsverlängerung ist damit auch ein Signal für nachhaltige Entwicklung.