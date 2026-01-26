Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: André Nückel
TuS Pewsum setzt auf Kontinuität und Konzentration
Trainer Jonas Petersen zeigt sich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und formuliert für die Rückrunde ein klares Ziel: die Tabellenführung verteidigen
Der TuS Pewsum geht als Spitzenreiter der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 in die Winterpause. Nach 18 Spielen stehen 16 Siege und zwei Unentschieden zu Buche, das Torverhältnis von 64:8 unterstreicht die Dominanz der Mannschaft. Für Trainer Jonas Petersen bestätigt diese Bilanz den eingeschlagenen Weg. „Wir sind sehr zufrieden und wollen nach der Winterpause an die konstanten Leistungen anknüpfen“, sagt Petersen mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf.
Defensive als Fundament des Erfolgs
Ein wesentlicher Faktor für die Tabellenführung liegt nach Einschätzung des Trainers in der Stabilität der Mannschaft. Vor allem die Abwehrarbeit hebt Petersen hervor: „Wir konnten unsere Defensive stabilisieren und haben deswegen sehr wenig Gegentore bekommen.“ Tatsächlich stellt Pewsum ligaweit die beste Defensive.
Gleichzeitig sieht Petersen auch im Offensivspiel klare Fortschritte. „Zudem sind wir im Angriff flexibel und variabel aufgestellt“, betont er. Diese Ausgewogenheit habe dazu beigetragen, dass das Team auch gegen unterschiedliche Gegnerlösungen gefunden habe.
Auffällig ist, dass Petersen derzeit keine strukturellen Probleme innerhalb der Mannschaft ausmacht. Auf die Frage nach Schwachstellen antwortet der Trainer knapp: „Keine.“ Auch personell bleibt es vorerst ruhig beim Tabellenführer. Zu- oder Abgänge seien aktuell nicht geplant, ebenso wenig Veränderungen im Trainerteam.
Vorbereitung mit Trainingslager geplant
Nach der Winterpause will Pewsum gezielt an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Der Trainingsauftakt ist für Ende Januar angesetzt. Petersen kündigt eine intensive Phase an: „Viele Testspiele und ein Trainingslager im Sporthotel Middels ist geplant.“ Neben der sportlichen Vorbereitung soll dabei auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter gestärkt werden.
Klare Zielsetzung für die Rückrunde
Für die kommenden Monate formuliert der Trainer ein eindeutiges Ziel. „Wir wollen die Tabellenspitze verteidigen und weiter so konzentrierte und konstante Leistungen auf den Platz bringen“, sagt Petersen. Angesichts des Vorsprungs auf die Verfolger aus Großefehn und Ihrhove geht der TuS Pewsum mit einer komfortablen Ausgangslage in die Rückrunde – wohl wissend, dass diese Position nur mit der gleichen Konsequenz wie in der Hinserie zu halten sein wird.