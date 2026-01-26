TuS Pewsum setzt auf Kontinuität und Konzentration

Defensive als Fundament des Erfolgs Ein wesentlicher Faktor für die Tabellenführung liegt nach Einschätzung des Trainers in der Stabilität der Mannschaft. Vor allem die Abwehrarbeit hebt Petersen hervor: „Wir konnten unsere Defensive stabilisieren und haben deswegen sehr wenig Gegentore bekommen.“ Tatsächlich stellt Pewsum ligaweit die beste Defensive. Gleichzeitig sieht Petersen auch im Offensivspiel klare Fortschritte. „Zudem sind wir im Angriff flexibel und variabel aufgestellt“, betont er. Diese Ausgewogenheit habe dazu beigetragen, dass das Team auch gegen unterschiedliche Gegnerlösungen gefunden habe.

Auffällig ist, dass Petersen derzeit keine strukturellen Probleme innerhalb der Mannschaft ausmacht. Auf die Frage nach Schwachstellen antwortet der Trainer knapp: „Keine.“ Auch personell bleibt es vorerst ruhig beim Tabellenführer. Zu- oder Abgänge seien aktuell nicht geplant, ebenso wenig Veränderungen im Trainerteam. Vorbereitung mit Trainingslager geplant Nach der Winterpause will Pewsum gezielt an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Der Trainingsauftakt ist für Ende Januar angesetzt. Petersen kündigt eine intensive Phase an: „Viele Testspiele und ein Trainingslager im Sporthotel Middels ist geplant.“ Neben der sportlichen Vorbereitung soll dabei auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter gestärkt werden.