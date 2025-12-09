TuS Pewsum hält wichtigen Kreativspieler: Dirk Frerichs verlängert

TuS Pewsum hat eine weitere zentrale Personalfrage für die Saison 2026/27 geklärt. Mittelfeldspieler Dirk Frerichs, der erst im vergangenen Sommer von der SpVg Aurich zum Klub gestoßen war, bleibt dem Verein auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Der Verein bestätigte die Vertragsverlängerung in einer Mitteilung.

Frerichs hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil des Pewsumer Mittelfelds entwickelt. Besonders seine technischen Qualitäten und seine Spielintelligenz prägen den Aufbau des Teams. Mit Kreativität, Übersicht und präzisen Lösungen zwischen den Linien gibt er dem Offensivspiel des TuS Pewsum immer wieder neue Impulse.

Doch der Zehner überzeugt nicht nur in Ballbesitz. Auch im Spiel gegen den Ball zeigt Frerichs konstant hohen Arbeitseinsatz und agiert zweikampfstark. Seine Bereitschaft, Wege zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, machte ihn schnell zu einem wichtigen Faktor im System der Ostfriesen.