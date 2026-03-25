TuS Pewsum empfängt Verfolger SV Großefehn Erster gegen Zweiter – das Bezirksliga-Duell am 11. April verspricht Hochspannung und könnte die Saison vorentscheiden von Redaktion · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

Wenn der ungeschlagene Tabellenführer auf seinen ärgsten Verfolger trifft, ist alles angerichtet für ein Fußballfest. In Pewsum steigt ein Spiel, das weit über 90 Minuten hinaus Bedeutung haben dürfte.

Die Rahmenbedingungen sind klar – und sie bleiben unverändert: Das Bezirksliga-Topspiel zwischen TuS Pewsum und SV Großefehn findet wie geplant statt. Trotz der Parallelveranstaltung rund um das 80-jährige Jubiläum des BSV Kickers Emden wird am 11.04.2026 um 16:00 Uhr im Stadion an der Olympiastraße angepfiffen. Sportlich ist die Ausgangslage kaum reizvoller denkbar. Mit dem TuS Pewsum (59 Punkte, 77:10 Tore) trifft die dominierende Mannschaft der Liga auf den direkten Verfolger SV Großefehn (51 Punkte, 70:16 Tore), der zwei Spiele weniger absolviert hat und ebenfalls noch ungeschlagen ist. Es ist das Duell zweier Teams, die die Bezirksliga in dieser Saison prägen – und möglicherweise unter sich ausmachen, wer am Ende ganz oben steht.

Pewsum geht mit einer makellosen Bilanz von 19 Siegen und zwei Unentschieden ins Spiel und stellt sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga. Doch Großefehn steht dem in kaum etwas nach: 16 Siege, drei Remis und ebenfalls keine Niederlage unterstreichen eindrucksvoll die Qualität des Tabellenzweiten. Die Partie hat damit eine enorme Tragweite. Sollte Pewsum gewinnen, würde der Vorsprung weiter anwachsen – ein entscheidender Schritt Richtung Meisterschaft. Gelingt Großefehn jedoch ein Auswärtssieg, wäre das Titelrennen wieder völlig offen, zumal der Verfolger noch Nachholspiele in der Hinterhand hat.