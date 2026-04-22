TuS Pewsum bindet Stürmer Stomberg

– Foto: Jens Doden

Beim TuS Pewsum ist eine zentrale Personalie für die kommende Spielzeit geklärt: Jannik Stomberg hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 für den Bezirksligisten auflaufen. Der Angreifer zählt in der laufenden Runde zu den prägenden Figuren im Offensivspiel der Ostfriesen.

Stomberg war erst im vergangenen Sommer aus der Ostfrieslandklasse A nach Pewsum gewechselt und fand sich auf Anhieb in der höheren Spielklasse zurecht. In bislang 23 Einsätzen erzielte er fünfzehn Treffer und bereitete zudem acht weitere Tore vor. Damit führt er nicht nur die interne Torschützenliste an, sondern übernimmt auch eine zentrale Rolle im Angriffsspiel.

Die Vertragsverlängerung sichert dem TuS Pewsum damit frühzeitig die Dienste seines treffsichersten Spielers. Gerade mit Blick auf die kommende Saison bleibt der Offensivbereich damit auf einer wichtigen Position besetzt.