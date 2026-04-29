TuS Pewsum bindet Schlüsselspieler: Eric Gwosdenko verlängert

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Der TuS Pewsum setzt weiter auf Kontinuität. Mit Eric Gwosdenko hat ein zentraler Leistungsträger seinen Vertrag verlängert und wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Krummhörner tragen. Für den flexibel einsetzbaren Akteur wird es bereits die fünfte Spielzeit im Verein sein.

Gwosdenko gilt intern als absoluter Ausnahmespieler und als immens wichtiger Baustein im Gefüge der Mannschaft. Seine Vielseitigkeit macht ihn besonders wertvoll: Unabhängig von der Position bringt er Qualität, Einsatzbereitschaft und Spielintelligenz ein – Attribute, die in der laufenden Spielzeit wie auch perspektivisch von großer Bedeutung sind.

Mit der Verlängerung setzt der TuS ein klares Signal. Der Verein zeigt sich hochzufrieden, dass der ehrgeizige Spieler den eingeschlagenen Weg weiter mitgeht und auch künftig für die Farben der Pewsumer auflaufen wird.