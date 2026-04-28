TuS Pewsum bindet Jens Eeten – Außenbahnspieler verlängert

Der TuS Pewsum kann auch in der kommenden Saison auf Jens Eeten bauen. Der Außenbahnspieler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem (noch) Bezirksligisten damit treu.

Der Linksfuß ist beruflich stark eingespannt, nimmt den damit verbundenen Aufwand jedoch weiterhin in Kauf – ein Zeichen seines Engagements für Mannschaft und Verein. Mit dieser Entscheidung unterstreicht Eeten seine Verbundenheit zum TuS und seinen Willen, weiterhin Verantwortung zu übernehmen.

Innerhalb des Teams gilt er als wichtiger Bestandteil. Mit seinem „Visquarder Gen“, seinem Ehrgeiz und seinem unbedingten Willen geht er stets voran und gibt auf dem Platz alles für die Mannschaft.